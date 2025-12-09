Нікіта Добринін уперше розповів, в яких стосунках з нареченим Даші Квіткової
- Нікіта Добринін підтримує добрі стосунки з новим обранцем своєї колишньої дружини, футболістом Володимиром Бражком.
- Добринін наголосив, що головне для нього – це добробут їхнього сина Лева.
Нікіта Добринін і Даша Квіткова підтримують зв'язок після розлучення заради сина Лева. Тепер телеведучий зізнався, в яких стосунках з новим обранцем своєї колишньої дружини, футболістом Володимиром Бражком.
Подробицями Добринін поділився у шоу "Тур зірками".
Володимир Бражко живе разом з Дашею Квітковою та її сином від Нікіти Добриніна Левом. Телеведучий розповів, що знайомий з нареченим колишньої дружини, і додав, що між ними прекрасні стосунки.
Найголовніше, як почувається дитина. Для мене це основа основ. Якщо йому комфортно – супер,
– зазначив Добринін.
За словами Нікіти, син розуміє, що він є його батьком, а Бражко – лише новий обранець мами.
Найголовніше – дитяча психіка, і щоб він був обгорнутий увагою, теплом, безпекою. Для мене це дуже важливо, тому моє серце спокійне за малого,
– зізнався телеведучий.
Для довідки! Даша Квіткова і Володимир Бражко офіційно оголосили про свої стосунки 9 липня. Півзахисник київського Динамо привітав блогерку з днем народження, опублікувавши їхнє спільне миле фото в інстаграмі.
6 вересня Квіткова повідомила, що коханий їй освідчився. Блогерка сказала "так". Довгий час у мережі ходили чутки про її таємне одруження з Бражком, однак згодом Даша їх спростувала.
Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна?
Нагадаємо, що Нікіта Добринін був головним героєм 9 сезону реаліті-шоу "Холостяк". Даша Квіткова прийшла на проєкт поборотися за серце телеведучого, і він обрав її у фіналі.
Даша та Нікіта стали єдиною парою з "Холостяка", якій вдалося створили сім'ю. Добринін освідчився коханій на Балі. У травні 2020 року вони розписалися, а в серпні відсвяткували весілля.
13 липня 2021 року в подружжя народився син Лев.
Під час повномасштабного вторгнення закохані повінчалися. Проте у 2023 році оголосили про розлучення.