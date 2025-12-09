Нікіта Добринін уперше розповів, в яких стосунках з нареченим Даші Квіткової

Нікіта Добринін і Даша Квіткова підтримують зв'язок після розлучення заради сина Лева. Тепер телеведучий зізнався, в яких стосунках з новим обранцем своєї колишньої дружини, футболістом Володимиром Бражком.

Подробицями Добринін поділився у шоу "Тур зірками". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Володимир Бражко живе разом з Дашею Квітковою та її сином від Нікіти Добриніна Левом. Телеведучий розповів, що знайомий з нареченим колишньої дружини, і додав, що між ними прекрасні стосунки.

Найголовніше, як почувається дитина. Для мене це основа основ. Якщо йому комфортно – супер,

– зазначив Добринін.

За словами Нікіти, син розуміє, що він є його батьком, а Бражко – лише новий обранець мами.

Найголовніше – дитяча психіка, і щоб він був обгорнутий увагою, теплом, безпекою. Для мене це дуже важливо, тому моє серце спокійне за малого,

– зізнався телеведучий.

Нікіта Добринін у шоу "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Для довідки! Даша Квіткова і Володимир Бражко офіційно оголосили про свої стосунки 9 липня. Півзахисник київського Динамо привітав блогерку з днем народження, опублікувавши їхнє спільне миле фото в інстаграмі.

6 вересня Квіткова повідомила, що коханий їй освідчився. Блогерка сказала "так". Довгий час у мережі ходили чутки про її таємне одруження з Бражком, однак згодом Даша їх спростувала.

