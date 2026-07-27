Известный певец Никита Киселев стал жертвой мошенников, выманивающих деньги от его имени

Никита Киселев сообщил, что аферисты используют его имя для обмана поклонников.

Об этом артист рассказал в инстаграмме, обратившись к своим поклонникам. К слову, раньше от рук мошенников также пострадала известная украинская актриса Наталья Денисенко.

Никита Киселев стал жертвой мошенников

По словам певца, неизвестные создают страницы от его имени, используют сгенерированные искусственным интеллектом фото и даже посылают поддельные документы, чтобы люди поверили, что общаются именно с ним. После этого они просят перевести деньги, якобы в поддержку творчества или рекламу песен.

Я никогда не пишу поклонникам из чужих аккаунтов. Я никогда не прошу денег в частных сообщениях. Я никогда не собираю средства на рекламу, продвижение песен или какие-либо другие личные нужды из-за фанатов. Если вы получили подобное сообщение – это мошенники,

– подчеркнул Киселев.

Никита Киселев показал переписки, в которых мошенники выдают себя за него и выманивают деньги у поклонников / Фото из инстаграмма певца

Певец призвал поклонников не доверять подобным сообщениям, не отправлять деньги и не сообщать незнакомцам свои персональные данные. Если возникли сомнения, Никита советует обращаться в его команду через официальные контакты, указанных в соцсетях.

Подобные случаи уже случались и с другими украинскими звездами. В частности, недавно мошенники взломали страницу Потапа и начали выманивать деньги у его подписчиков.