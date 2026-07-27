Про це артист розповів в інстаграмі, звернувшись до своїх шанувальників. До слова, раніше від рук шахраїв також постраждала відома українська акторка Наталка Денисенко.

Нікіта Кісельов став жертвою шахраїв

За словами співака, невідомі створюють сторінки від його імені, використовують згенеровані штучним інтелектом фото та навіть надсилають підроблені документи, щоб люди повірили, що спілкуються саме з ним. Після цього вони просять переказати гроші, нібито на підтримку творчості чи рекламу пісень.

Я ніколи не пишу прихильникам із чужих акаунтів. Я ніколи не прошу грошей у приватних повідомленнях. Я ніколи не збираю кошти на рекламу, просування пісень чи будь-які інші особисті потреби через фанатів. Якщо ви отримали подібне повідомлення – це шахраї,

– наголосив Кісельов.

Нікіта Кісельов показав переписки, в яких шахраї видають себе за нього та виманюють гроші у прихильників / Фото з інстаграму співака

Співак закликав прихильників не довіряти подібним повідомленням, не надсилати гроші та не повідомляти незнайомцям свої персональні дані. Якщо виникли сумніви, Нікіта радить звертатися до його команди через офіційні контакти, зазначені в соцмережах.

Схожі випадки вже траплялися й з іншими українськими зірками. Зокрема, нещодавно шахраї зламали сторінку Потапа та почали виманювати гроші у його підписників.