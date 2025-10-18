Укр Рус
18 октября, 14:09
2

Никита Киселев собрал аншлаг во Львове и исполнил свои лучшие хиты

Марта Гнат
Основні тези
  • Никита Киселев выступил во Львове, собрав аншлаг и исполнив свои лучшие хиты в рамках поддержки нового альбома "ОБЕРЕЖНО! ЛЮБОВЬ".
  • Артист исполнил песни, которые поразили публику своей чувственностью, а в конце концерта получил громкие и долговременные овации.

Певец выступил 16 октября во Львове в рамках поддержки нового альбома "ОБЕРЕЖНО! ЛЮБОВЬ". Никита Киселев, без преувеличения, подарил гостям концерта много любви, искренности и тепла.

Организаторы называют этот тур и альбом абсолютно новой историей обо всех этапах отношений – от влюбленности до момента выбора: остаться или уйти, передает 24 Канал.

В описании концерта говорилось, что "этот тур – возможность услышать песни о своей же жизни вживую и прожить их вместе с артистом". И те, кто уже успел побывать на этом выступлении, могут подтвердить, что Никита сдержал свое слово.

Артист исполнил песни "Лифт", "Романтично", "Черные брови" и другие, которые взяли в плен публику своей чувственностью, нежностью и глубиной.

И голос исполнителя, как всегда, доказывает, что он – один из самых романтичных певцов среди других артистов украинского шоу-бизнеса.

В конце концерта зал аплодировал стоя и еще некоторое время не хотел отпускать Никиту Киселева со сцены.

Недавно мы сообщали, что украинский хор "Гомон" отправляется в гастрольный тур по Европе.

Главное о Никите Киселеве

  • Это украинский певец и композитор. В 2009 году стал суперфиналистом шоу "Украина имеет талант". Именно участие в этом проекте принесло парню первые возможности на пути к популярности.
  • Сперва Никита был участником группы TIME OUT до 2015 года. Затем начал сотрудничать с продюсером Юрием Фалесой.
  • Но переломный момент в карьере произошел в 2023 году с выходом песни "Романтично", которая быстро стала хитом.