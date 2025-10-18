Співак виступив 16 жовтня у Львові у межах підтримки нового альбому "ОБЕРЕЖНО! ЛЮБОВ". Нікіта Кісельов, без перебільшення, подарував гостям концерту багато любові, щирості та тепла.

Організатори називають цей тур та альбом абсолютно новою історією про всі етапи стосунків – від закоханості до моменту вибору: залишитись чи піти, передає 24 Канал.

В описі концерту йшлось, що "цей тур – можливість почути пісні про своє ж життя наживо й прожити їх разом з артистом". І ті, хто вже встиг побувати на цьому виступі, можуть підтвердити, що Нікіта дотримав своє слово.

Артист виконав пісні "Ліфт", "Романтично", "Чорні брови" та інші, які взяли у полон публіку своєю чуттєвістю, ніжністю та глибиною.

Та й голос виконавця, як завжди, доводить, що він – один із найромантичніших співаків серед інших артистів українського шоубізнесу.

Наприкінці концерту зал аплодував стоячи й ще певний час не хотів відпускати Нікіту Кісельова зі сцени.

Головне про Нікіту Кісельова