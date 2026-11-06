Николь Кидман появилась на показе мод с самой младшей дочерью: как выглядит 15-летняя Фейт

Голливудская актриса Николь Кидман посетила показ мод в Сиднее вместе со своей младшей дочерью Фейт Маргарет. Для этого совместного выхода они выбрали стильные наряды.

Актриса появилась в классическом черно-белом костюме, а Фейт – в нежном молочном комплекте. Об этом сообщило издание People.

Так, 5 ноября 59-летняя Николь Кидман и ее 15-летняя дочь побывали на показе круизной коллекции Chanel 2026 года. На публике актриса появилась в лаконичном черном костюме с укороченным жакетом и белым топом. Образ она дополнила черной сумкой, туфлями-лодочками и солнцезащитными очками.

Фейт Маргарет отдала предпочтение молочному джемперу на молнии и мини-юбке в тон. Среди аксессуаров девушка выбрала коричневую сумку и босоножки на каблуке кремового цвета.

Обе оставили волосы распущенными и сделали непринужденные укладки.

Это, кстати, не первый совместный выход Николь Кидман с младшей дочерью на модное мероприятие. В частности, 5 октября они вместе посетили показ весенне-летней коллекции Chanel 2027 во время Недели моды в Париже.

А вообще у Николь Кидман четверо детей. Двоих старших – 33-летнюю дочь Беллу и 31-летнего сына Коннора – актриса усыновила во время брака с голливудским актером Томом Крузом. Еще две дочери, 18-летняя Сандей и 15-летняя Фейт, родились в браке Кидман с кантри-певцом Китом Урбаном. После многих лет совместной жизни супруги решили развестись.

Кстати, дочь актрисы Сандей недавно дебютировала на обложке Vogue.