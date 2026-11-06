Ніколь Кідман з'явилася на показі мод із наймолодшою донькою: який вигляд має 15-річна Фейт

Акторка з'явилася у класичному чорно-білому костюмі, а Фейт – у ніжному молочному комплекті. Про це розповіло видання People.

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Так, 5 листопада 59-річна Ніколь Кідман та її 15-річна донька побували на показі круїзної колекції Chanel 2026 року. На публіці акторка з'явилася в лаконічному чорному костюмі із вкороченим жакетом і білим топом. Образ вона доповнила чорною сумкою, туфлями-човниками та сонцезахисними окулярами.

Фейт Маргарет віддала перевагу молочному джемперу на блискавці та мініспідниці в тон. Серед аксесуарів дівчина обрала коричневу сумку та босоніжки на підборах кремового кольору.

Обидві залишили волосся розпущеним і зробили невимушені укладки.

Це, до речі, не перший спільний вихід Ніколь Кідман із молодшою донькою на модний захід. Зокрема, 5 жовтня вони разом відвідали показ весняно-літньої колекції Chanel 2027 під час Тижня моди в Парижі.

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А взагалі Ніколь Кідман має четверо дітей. Двох старших – 33-річну доньку Беллу та 31-річного сина Коннора – акторка всиновила під час шлюбу з голлівудським актором Томом Крузом. Ще дві доньки, 18-річна Сандей та 15-річна Фейт, народилися у шлюбі Кідман із кантрі-співаком Кітом Урбаном. Після багатьох років разом подружжя вирішило розлучитися.

До слова, донька акторки Сандей нещодавно дебютувала на обкладинці Vogue.