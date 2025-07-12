Без парика: Николь Кидман показала свои естественные волосы на отдыхе

Актриса Николь Кидман впервые за долгое время показалась на публике без парика. Сейчас звезда находится на отдыхе в Хорватии.

Новые фото актрисы появились на странице племянницы Николь Кидман, Люсии Хоули. Об этом сообщает Show 24.

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Звезда голливудских фильмов показалась на отдыхе в Хорватии. Она позировала рядом со своей сестрой Антонией и племянницей Люсией. Женщины предстали перед камерой в длинных белых платьях.

Николь Кидман отказалась от париков и продемонстрировала свои естественные волосы – яркие рыжие кудри.



Николь Кидман с сестрой и племянницей / Фото из инстаграма Николь Кидман

Ранее Николь Кидман вспоминала, что жалеет о том, что выпрямляла свои кудрявые волосы, когда стала актрисой. Поэтому теперь, чтобы менять свой образ, актриса не повреждает естественные локоны выпрямителями или плойками, а использует парики.

Например, последний выход Николь Кидман на Met Gala запомнился не только ее платьем, но и прической. Она предстала со стильной и объемной короткой стрижкой "пикси". Кто-то предположил, что звезда состригла длинные волосы, но на самом деле это был парик.