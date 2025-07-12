Нові фото акторки з'явилися на сторінці племінниці Ніколь Кідман, Люсії Хоулі. Про це повідомляє Show 24.

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Зірка голлівудських фільмів показалася на відпочинку в Хорватії. Вона позувала поряд зі своєю сестрою Антонією та племінницею Люсією. Жінки постали перед камерою у довгих білих сукнях.

Ніколь Кідман відмовилась від перук та продемонструвала своє природне волосся – яскраві руді кучері.



Ніколь Кідман з сестрою та племінницею / Фото з інстаграму Ніколь Кідман

Раніше Ніколь Кідман згадувала, що шкодує про те, що випрямляла своє кучеряве волосся, коли стала акторкою. Тому тепер, щоб змінювати свій образ, акторка не пошкоджує природні локони випрямлячами чи плойками, а використовує перуки.

Наприклад, останній вихід Ніколь Кідман на Met Gala запам'ятався не лише її сукнею, але й зачіскою. Вона постала зі стильною та об'ємною короткою стрижкою "піксі". Хтось припустив, що зірка зістригла довге волосся, але насправді це була перука.