Аукционный дом за одну ночь заработал 1,1 миллиарда долларов после рекламной кампании с Николь Кидман

Аукционный дом Christie's за одну ночь заработал 1,1 миллиарда долларов после того, как актриса Николь Кидман снялась в рекламном видео на фоне скульптуры Бранкузи стоимостью 107 миллионов долларов.
Об этом сообщает CNN.
Вечером понедельника аукционному дому Christie's понадобилось всего 40 минут, чтобы продать произведения искусства на сумму более 630 миллионов долларов, установив рекорды для художника Джексона Поллока и скульптора Константина Бранкузи. Аукцион завершился еще одним рекордом, принеся 490 миллионов долларов.
Общая сумма первой части аукциона в Нью-Йорке составляла 1,1 миллиарда долларов, она включала 16 работ из знаменитой коллекции Сэмюэля Ирвинга Ньюхауса.
Christie's уже в четвертый раз выставил на продажу работы покойного медиамагната, которому принадлежало издательство Condé Nast, а также значительная часть американских газет и телерадиокомпаний.
Аукционный дом пригласил Николь Кидман для съемок рекламного видео, в котором она взаимодействовала с золотым бюстом Константина Бранкузи "Данаида", который должен был стать одним из главных лотов вечера.
Картина "Данаида", продана за 107,6 миллиона долларов с учетом комиссионных, почти сразу после начала торгов побила предыдущий аукционный рекорд Бранкузи в 71,2 миллиона долларов.
Знаковая работа Поллока была продана за 181,2 миллиона долларов с учетом комиссионных и стала самым дорогим лотом вечера, что превысило предыдущий рекорд абстрактного экспрессиониста 2021 года в 61,2 миллиона долларов.
На аукционе также были представлены работы Пабло Пикассо, Пита Мондриана, Анри Матисса, Жуана Миро, Джаспера Джонса, Энди Уорхола, Роберта Раушенберга и три шедевра из коллекции бывшего президента Музея современного искусства Агнес Гунд. Они установили новый рекорд в 98,4 миллиона долларов за работу Марка Ротко.
В какой скандал недавно попала Николь Кидман?
Недавно Николь Кидман возмутила украинцев заявлением о своем интересе к русской культуре и авторам. Голливудская актриса припомнила, как восхищалась Львом Толстым и Федором Достоевским.
По словам Кидман, она не могла остановиться, когда читала произведения русских писателей. К тому же знаменитость вспомнила поездку в Санкт-Петербург в 2018 году.