Майкл Джексон ушел из жизни в 2008 году, но его жизнь обсуждают до сих пор. В чем феномен короля попмузыки, – разбиралась украинская ведущая Мила Еремеева на ютуб-канале "Феномен UA".

По мнению ведущей, Майкл Джексон кардинально изменил поп-музыку и сделал ее такой, какой мы знаем ее сегодня.

До него артисты просто пели на сцене. А Джексон превратил концерт в настоящее шоу – с танцами, постановками и движениями, ставших легендарными. "Лунная походка" – до сих пор одно из самых известных танцевальных движений в мире.

Мир до сих пор не может отпустить Джексона и продолжает пытаться понять, кем он был на самом деле,

– говорит ведущая.

Также феномен артиста в том, что он был максимально загадочным человеком. Недаром некоторые до сих пор верят в то, что Майкл Джексон до сих пор жив. Все слухи и таинственность только провоцировали еще больше обсуждать жизнь и творчество исполнителя. Интерес к Майклу Джексону не исчезает и сегодня.

К слову, в этом году об артисте вышел новый фильм "Майкл". На роль главного героя взяли его родного племянника, Джафара Джексона.

Что известно о Майкле Джексоне?

Мальчик родился в 1958 году в городке Гэри штата Индиана в обычной семье. Его отец решил организовать детям певческую карьеру и организовал группу The Jackson 5 из старших сыновей. В возрасте 5 лет к коллективу присоединился и Майкл. Постепенно коллектив приобретал популярность, а Майкл Джексон был главной звездой.

В 13 лет Майкл начал сольную карьеру и выпустил первый альбом. А через 8 лет окончательно ушел из группы. Альбом Thriller, вышедший в 1982 году, стал самым продаваемым. Джексон получил 8 премий Грэмми, десятки других престижных наград и стал одним из самых известных артистов в мире. Кроме музыки, он снимался в кино, сотрудничал с брендами и создал собственное поместье с парком развлечений.

Относительно личной жизни, здесь постоянно были скандалы и слухи. Майкл Джексон был женат на дочери Элвиса Пресли Лизой Мари Пресли, а позже – с Дебби Роу, которая родила ему двоих детей.

Из-за проблем со здоровьем и многочисленных пластических операций внешность Джексона сильно изменилась, что годами вызывало обсуждение в медиа. В 2009 году певец умер в возрасте 50 лет из-за передозировки препарата для сна.