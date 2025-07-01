Проснулся и не смог подняться: ведущий "Миколиної погоди" рассказал о перенесенном инсульте
- Николай Луценко перенес инсульт в 2017 году.
- После инсульта Луценко постепенно восстанавливал способность говорить, тренируясь по несколько часов в день с текстами, которые ему присылали на рекламу.
Ведущий программы "Миколина погода" Николай Луценко рассказал, как перенес инсульт. Он также вспомнил, кто был рядом в этот сложный период.
Подробностями Луценко поделился в интервью Алине Доротюк, пишет Show 24. Инсульт произошел в 2017 году.
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Николай Луценко рассказал, что инсульт произошел ночью. К счастью, ведущий был дома не один.
Я как раз был не один дома. Так сложилось. Я просыпаюсь ночью и не могу подняться. Не то что до телефона долезть не могу. У меня ничего не работает,
– вспомнил он.
Мужчине вызвали скорую помощь и отвезли в больницу. Луценко признался, что вообще не разговаривал.
Я побыл месяц или два на больничном. Потом мне звонят и говорят: "Реклама есть. Что будем делать? Отказывать?" Я начал уже немножко говорить и говорю: "Попробуем. Только раньше мне присылайте текст",
– поделился Николай Луценко.
Ведущему присылали текст, а он где-то три-четыре часа тренировался. Каждый раз Николаю становилось легче разговаривать, хотя признался, что в быту еще говорил плохо.
Интервью с Николаем Луценко: смотрите видео онлайн
Николай Луценко рассказал, что рядом с ним были друзья. Дело в том, что ведущий потерял близких людей. Онкология забрала его маму, тетю, любимую.
Напомним, что недавно на экраны вернулась "Миколина погода" с ведущим Николаем Луценко.