Проснулся и не смог подняться: ведущий "Миколиної погоди" рассказал о перенесенном инсульте

Ведущий программы "Миколина погода" Николай Луценко рассказал, как перенес инсульт. Он также вспомнил, кто был рядом в этот сложный период.

Подробностями Луценко поделился в интервью Алине Доротюк, пишет Show 24. Инсульт произошел в 2017 году.

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Николай Луценко рассказал, что инсульт произошел ночью. К счастью, ведущий был дома не один.

Я как раз был не один дома. Так сложилось. Я просыпаюсь ночью и не могу подняться. Не то что до телефона долезть не могу. У меня ничего не работает,

– вспомнил он.

Мужчине вызвали скорую помощь и отвезли в больницу. Луценко признался, что вообще не разговаривал.

Я побыл месяц или два на больничном. Потом мне звонят и говорят: "Реклама есть. Что будем делать? Отказывать?" Я начал уже немножко говорить и говорю: "Попробуем. Только раньше мне присылайте текст",

– поделился Николай Луценко.

Ведущему присылали текст, а он где-то три-четыре часа тренировался. Каждый раз Николаю становилось легче разговаривать, хотя признался, что в быту еще говорил плохо.

Интервью с Николаем Луценко: смотрите видео онлайн

Николай Луценко рассказал, что рядом с ним были друзья. Дело в том, что ведущий потерял близких людей. Онкология забрала его маму, тетю, любимую.

Напомним, что недавно на экраны вернулась "Миколина погода" с ведущим Николаем Луценко.