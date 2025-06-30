Как оказалось, это случилось еще при Советском Союзе. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

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Как вспомнил Луценко, когда он учился на последнем курсе института, вместе с однокурсником Виктором Андриенко (ныне известным актером) они отправились на прогулку по Киеву, где случайно наткнулись на румын. Те предложили им купить джинсы, которые в то время были большой роскошью. Андриенко приобрел джинсы, но как только ребята отошли – к ним подошли сотрудники КГБ. Начали расспрашивать: кто эти люди, что они хотели и не предлагали ли антисоветскую литературу. Ребята объяснили, что просто купили джинсы. Их пригласили в отель для написания объяснений.

Мы думали, сейчас нас отпустят. Нифига! Забирают нас и ведут в участок. Мы сидим там ночь, а уже утром нас везут в Печерский суд. Обвинили, что мы убивали румын,

– рассказал Луценко.

На самом деле обвинения придумали. Утверждали, якобы Николай и Виктор ругались, приставали к румынам, бросались, оскорбляли, хотя никаких доказательств не было и пострадавшая сторона ни одного иска не подавала. Под давлением работницы отеля подписала фальшивые показания. В итоге Луценко и Андриенко приговорили к 15 суткам ареста.

На этом проблемы не закончились – после освобождения началось давление уже в институте. Их чуть не отчислили, а друзья, с которыми раньше делили последний хлеб, начали от них отворачиваться, чтобы избежать проблем.

Интервью с Николаем Луценко: смотрите видео онлайн

Напомним, что с 9 июня на телеэкраны вернулась программа "Николина погода" с ведущим Николаем Луценко. Накануне наша редакция писала подробный материал, где собрала все о биографии телеведущего.