Тищенко рассказал об отношениях с бывшей женой и объяснил, почему не видится с сыном

В 2024 году нардеп Николай Тищенко развелся с женой Аллой Барановской. На днях же он рассказал о том, в каких сейчас отношениях находится с экс-возлюбленной.

Также политик раскрыл детали об общении с сыном Давидом от бывшей жены. Обо всем этом Тищенко рассказал в комментарии в программе "Тур звездами", которая выходит на ютуб-канале "Радио Люкс".

Нардеп отметил, что пытается поддерживать нормальные, дружеские отношения со своими бывшими женами.

Я со всеми своими экс-супругами почти в хороших отношениях, как любой взрослый, уже сформировавшийся человек. Всем советую быть в хороших отношениях с экс-супругами, потому что дети должны расти в любви,

– сказал Тищенко.

Для контекста! Брак с Аллой Барановской – второй для Николая Тищенко. До этого он был женат на модели Ирине Журавской в течение года. В первом браке у Тищенко родился сын Даниил.

С сыном Давидом у нардепа сейчас нет возможности общаться, однако он заверил, что платит алименты.

Сложно общаться, потому что он живет не в Киеве. У меня сегодня много работы связанной именно с Киевом. Если есть возможность – видимся. Сейчас такой возможности нет,

– объяснил политик.

Детали развода Николая Тищенко и Аллы Барановской

Ресторатор и народный депутат и бизнесвумен поженились в конце 2016 года. Впоследствии у пары родился сын Давид, которому в феврале этого года исполнилось 9 лет.

Николай и Алла прожили вместе около семи лет и подали на развод в ноябре 2023 года.

По словам Тищенко, одной из причин разрыва стало то, что они больше не могли жить вместе: Барановская живет в другом месте, а он работает в Киеве. Из-за этого им сложно вести совместный быт и сохранять совместную жизнь.

В то же время после новостей о разводе в СМИ появлялись предположения, что он может быть фиктивным. Однако сам Тищенко отрицал эти слухи.