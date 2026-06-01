Також політик розкрив деталі про спілкування з сином Давидом від колишньої дружини. Про все це Тищенко розказав у коментарі в програмі "Тур зірками", яка виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".

Нардеп зазначив, що намагається підтримувати нормальні, дружні стосунки зі своїми колишніми дружинами.

Я з усіма своїми ексдружинами майже в гарних стосунках, як будь-яка доросла, вже сформована людина. Всім раджу бути в гарних стосунках з ексдружинами, тому що діти мають рости в любові,

– сказав Тищенко.

Для контексту! Шлюб з Аллою Барановською – другий для Миколи Тищенка. До цього він був одружений з моделлю Іриною Журавською протягом року. У першому шлюбі в Тищенка народився син Данило.

З сином Давидом в нардепа зараз немає можливості спілкуватися, однак він запевнив, що сплачує аліменти.

Складно спілкуватися, бо він живе не в Києві. В мене сьогодні багато роботи пов'язаної саме з Києвом. Якщо є можливість – бачимось. Зараз такої можливості немає,

– пояснив політик.

Деталі розлучення Миколи Тищенка та Алли Барановської

Ресторатор і народний депутат та бізнесвумен одружилися наприкінці 2016 року. Згодом у пари народився син Давид, якому в лютому цього року виповнилося 9 років.

Микола та Алла прожили разом близько семи років і подали на розлучення у листопаді 2023 року.

За словами Тищенка, однією з причин розриву стало те, що вони більше не могли жити разом: Барановська мешкає в іншому місці, а він працює в Києві. Через це їм складно вести спільний побут і зберігати спільне життя.

Водночас після новин про розлучення у ЗМІ з'являлися припущення, що воно може бути фіктивним. Однак сам Тищенко заперечував ці чутки.