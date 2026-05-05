Про це в коментарі hromadske повідомили в Офісі генпрокурора.

Чому суд ухвалив таке рішення?

Нагадаємо, що справа нардепа пов'язана із незаконним утриманням та побиттям колишнього військового спецпідрозділу ГУР Kraken Дмитра Мазохи у Дніпрі. Наразі суд вивчає письмові докази сторони обвинувачення.

У прокуратурі також зазначили, що через пропуски судових засідань на Тищенка вже накладали штраф у розмірі 3 328 гривень, однак він і надалі не відвідує засідання суду.

Після чергової неявки прокурор звернувся до суду із клопотанням про примусовий привід Тищенка. Шевченківський районний суд Дніпра визнав причини його відсутності неповажними та ухвалив рішення примусово доставити нардепа на наступне засідання, призначене 14 травня.

Цікаво! 26 лютого 2026 року нардеп Микола Тищенко приєднався до депутатської партії "Відновлення України", переважна більшість якої складають представники колишньої політичної сили "ОПЗЖ". Приєднання Тищенка фактично врятувало партію від розпаду, оскільки через засудження Анатолія Гунька за хабарництво вона скоротилась до 16 осіб.

Які деталі справи Тищенка?

У мережі оприлюднили відео, на якому люди в балаклавах у Дніпрі утримують цивільного чоловіка, який гуляв із немовлям, просто на вулиці. Згодом з'явились кадри, на яких видно нардепа Миколу Тищенка. Припускали, що до інциденту була причетна охорона депутата. Інцидент стався 20 червня близько 13:45 на проспекті Яворницького у Дніпрі.

Водночас Тищенко повідомив, що приїхав у Дніпро, аби перевірити інформацію про діяльність ботоферм та колцентрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців.

За декілька днів, 25 червня 2024 року нардеп отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця.

В грудні того ж року справа перейшла до суду. Нардепу загрожує до 5 років позбавлення волі. Судді обрали запобіжний захід для Тищенка у вигляді нічного домашнього арешту.

Втім вже 9 жовтня 2025 року запобіжку пом'якшили, замінивши арешт особистим зобов'язанням строком на два місяці, до 9 грудня.