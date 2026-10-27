Блогер Николас Карма попал в ДТП и разбил машину подписчицы: видео аварии

Популярный блогер Николас Карма впервые в жизни попал в ДТП по своей вине: на своем черном BMW он врезался в Renault. Однако вместо ссоры и выяснения отношений другая водительница удивила его неожиданной просьбой.

О неприятном инциденте на дороге звезда TikTok откровенно рассказал на своей странице в инстаграме. Инфлюенсер опубликовал видео с видеорегистратора, на котором отчетливо виден момент столкновения его автомобиля с Renault Logan MCV.

По словам Николаса, он пережил сильный стресс из-за случившегося, ведь это первая авария, в которой виноват именно он. Однако развязка оказалась довольно комичной, так как за рулем пострадавшей машины сидела его подписчица. Женщина сразу узнала блогера и вместо того, чтобы выяснять отношения, попросила записать совместное видео для ее мужа. Карма признался, что чувствовал себя в этот момент крайне неловко, но не смог отказать поклоннице.

Дорогой, посмотри, кто в меня врезался, это Николас Карма. А я стою просто как обплеванный, думаю: "Мать Васильева, такие приветствия я еще не передавал, такое селфи я еще не делал",

– поделился инфлюенсер.

После случившегося Николас обратился к своей аудитории с важным призывом. Он попросил водителей быть максимально внимательными в пробках и не отвлекаться на посторонние вещи.

Не заглядывайтесь на каштаны, на деревья, на то, как летают птицы. Не впадайте в депрессию под какую-то музыку. Вообще не включайте музыку в машине. Хорошо? Потому что я уже задумался, погрузился в мечты, как вы видите,

– отметил блогер.

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