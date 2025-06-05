После долгого перерыва: легендарная "Миколина погода" возвращается на экраны

Любимая для многих зрителей "Миколина погода" после длительной паузы возвращается на экраны. Ведущим рубрики, как и раньше, будет знаменитый Николай Луценко.

Программа о погоде с Луценко будет выходить на телеканале ICTV2. Стало известно, когда ее можно будет смотреть. Сообщает Show 24 со ссылкой на официальные соцсети телеканала.

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Новые выпуски "Миколиной погоды" можно будет посмотреть с понедельника по пятницу.

Безусловно, проблемы и разногласия успели наделать нам погоды. Но он возвращается. Легенда снова в эфире. С 9 июня – "Миколина погода"" ежедневно в "Утре в большом городе" на ICTV2. И пусть распогодится за окном и в жизни. Вместе лучше,

– отметили в команде телеканала.

Сам ведущий признался, что возвращение стало для него неожиданностью.

Сила единения и хорошие прогнозы – наше оружие сейчас. Даже в самые темные времена, когда на сердце и за окном тревога, мы можем найти свет друг в друге,

– отметил Николай Луценко.

Что известно о легендарном ведущем "Миколиной погоды"

До телевидения Николай Луценко работал на тепловой электростанции, где следил за работой измерительных приборов. Впоследствии он оказался в Театре юного зрителя, но мечтал о работе на ТВ.

Как-то в театр пришли две телевизионщицы в поисках подростка для новой программы. Николай, несмотря на то, что ему было уже 30, предложил себя. Сначала ему отказали, но он настоял и вскоре получил приглашение сыграть роль Зазеркальца в детской передаче.

Когда стартовал канал ICTV, Луценко стал голосом за кадром. А уже в 1996 году появилась культовая программа "Миколина погода".

В 2017 году телеведущий пережил инсульт, что заставило его прекратить работу на ТВ, но он продолжал заниматься дубляжем. Именно его голосом говорят Пан Пинг из "Кунг-фу панды", Гюсто из "Рататуя" и даже Гомер из "Симпсонов".