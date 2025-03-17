Это страна героев, – Нино Катамадзе жестко ответила журналистке, посочувствовавшей украинцам

Грузинская певица Нино Катамадзе стоит на стороне Украины с первых дней полномасштабного вторжения. На днях она в очередной раз подтвердила свою четкую позицию.

Нино Катамадзе дала интервью российской службе BBC, передает Show 24. Она эмоционально отреагировала на слова журналистки о том, что все "сочувствуют Украине".

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Не надо сочувствовать! Надо поддержать! Надо действовать. Потому что это страна, которая воюет с целой страной. Ни перед кем не говорит какие-то претензии. Ни один украинец не скажет, что это чужая война. Все говорят, что это наша война. Мамы, папы, бабушки, ребенок, все скажут, что это их война. Поэтому это страна героев,

– подчеркнула Нино Катамадзе.

Певица добавила, что украинцы "заслужили свою победу". Она напомнила и о том, что для многих грузин российско-украинская война не является чужой.

"Это наша победа, конечно. И многие грузинские герои тоже воевали. Дали свою жизнь Украине", – отметила Катамадзе.

Почему артистку судили в Грузии

10 января Нино Катамадзе предстала перед судом из-за участия в протестах. Она и еще восемь человек приняли участие в акции протеста у дома судьи, который отказался рассмотреть апелляцию по делу журналистки Мзии Амаглобели.

На Нино Катамадзе и других общественных деятелей и журналистов составили административные протоколы и выписали им штраф в размере 5 тысяч лари (около 74 тысяч гривен).