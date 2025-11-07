Мурашки по коже: Алена Омаргалиева запремьерила новую песню, которая может превзойти прошлый хит
- Алена Омаргалиева презентовала новую песню "Я не пьяна, я просто влюблена" на концерте, которая еще не вышла в официальный релиз, но уже стала популярной в сети.
- Пользователи восхищаются исполнением хора, который поет первые строки песни, а блогеры и обычные пользователи снимают видео под фрагмент песни.
Алена Омаргалиева на одном из концертов исполнила новую песню "Я не пьяна, я просто влюблена". Трек еще не вышел в официальный релиз, однако пользователи уже подхватили его в тренды.
Первое, что покорило зрителей, это то, что первые строки пел хор, от чего "пробежались мурашки" по коже, передает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке.
Может заинтересовать Раскрыто имя первой участницы Евровидения-2026
В сети опубликовали отрывок из концерта исполнительницы, где она спела новую песню еще до официального выхода.
Алена Омаргалиева исполнила новую песню на концерте: смотрите видео онлайн
После того как хор исполнил свою партию, артистка появилась на сцене и продолжила петь. В комментариях под видео публика больше восхищается именно исполнением хора, чем самой Алены. Более того, эта песня имеет все шансы превзойти прошлый хит Омаргалиевой – "Мужчина".
- "Украинцы – самая талантливая нация. Каждая песня – шедевр".
- "Можно, чтобы всю песню хор спел? Девочки и мальчики из хора просто невероятно поют!"
- "За то без фонограммы. Песня просто ракета, а выступление с хором – очень круто".
- "Вот это бомба. Аж мурашки по коже".
- "Какие она классные песни пишет. Талант".
- "Единственная певица, к которой бы хотела попасть на концерт".
Но и на этом ажиотаж относительно трека не остановился. Новую песню певицы поддержали блогеры и обычные пользователи, которые на своих страницах начали снимать видео под фрагмент песни.
Очевидно, что в ближайшее время можно ожидать полный релиз песни.
Интересно, что ровно через год, 7 ноября 2026 года, Алена Омаргалиева будет выступать во Дворце спорта.
Что известно о сольной карьере Омаргалиевой?
- В 2009 году артистка познакомилась с исполнителем Тамерленом. Они создали группу TamerlanAlena, а впоследствии мужчина стал еще и любимым Алены.
- Пара активно выступала в дуэте, и после начала полномасштабной войны Alena Omargalieva запустила сольную карьеру, а ее муж присоединился в ряды ВСУ.
- Когда она выпустила первую песню "На краю", которую посвятила женщинам, ждущих своих мужчин с войны, то поняла, что движется в правильном направлении.