7 ноября, 19:11
2

Мурашки по коже: Алена Омаргалиева запремьерила новую песню, которая может превзойти прошлый хит

Марта Гнат
Основні тези
  • Алена Омаргалиева презентовала новую песню "Я не пьяна, я просто влюблена" на концерте, которая еще не вышла в официальный релиз, но уже стала популярной в сети.
  • Пользователи восхищаются исполнением хора, который поет первые строки песни, а блогеры и обычные пользователи снимают видео под фрагмент песни.

Алена Омаргалиева на одном из концертов исполнила новую песню "Я не пьяна, я просто влюблена". Трек еще не вышел в официальный релиз, однако пользователи уже подхватили его в тренды.

Первое, что покорило зрителей, это то, что первые строки пел хор, от чего "пробежались мурашки" по коже, передает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке.

В сети опубликовали отрывок из концерта исполнительницы, где она спела новую песню еще до официального выхода.

Алена Омаргалиева исполнила новую песню на концерте: смотрите видео онлайн

После того как хор исполнил свою партию, артистка появилась на сцене и продолжила петь. В комментариях под видео публика больше восхищается именно исполнением хора, чем самой Алены. Более того, эта песня имеет все шансы превзойти прошлый хит Омаргалиевой – "Мужчина".

  • "Украинцы – самая талантливая нация. Каждая песня – шедевр".
  • "Можно, чтобы всю песню хор спел? Девочки и мальчики из хора просто невероятно поют!"
  • "За то без фонограммы. Песня просто ракета, а выступление с хором – очень круто".
  • "Вот это бомба. Аж мурашки по коже".
  • "Какие она классные песни пишет. Талант".
  • "Единственная певица, к которой бы хотела попасть на концерт".

Но и на этом ажиотаж относительно трека не остановился. Новую песню певицы поддержали блогеры и обычные пользователи, которые на своих страницах начали снимать видео под фрагмент песни.

Очевидно, что в ближайшее время можно ожидать полный релиз песни.

Интересно, что ровно через год, 7 ноября 2026 года, Алена Омаргалиева будет выступать во Дворце спорта.

Что известно о сольной карьере Омаргалиевой?

  • В 2009 году артистка познакомилась с исполнителем Тамерленом. Они создали группу TamerlanAlena, а впоследствии мужчина стал еще и любимым Алены.
  • Пара активно выступала в дуэте, и после начала полномасштабной войны Alena Omargalieva запустила сольную карьеру, а ее муж присоединился в ряды ВСУ.
  • Когда она выпустила первую песню "На краю", которую посвятила женщинам, ждущих своих мужчин с войны, то поняла, что движется в правильном направлении.