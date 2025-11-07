Мурашки по коже: Алена Омаргалиева запремьерила новую песню, которая может превзойти прошлый хит

Алена Омаргалиева на одном из концертов исполнила новую песню "Я не пьяна, я просто влюблена". Трек еще не вышел в официальный релиз, однако пользователи уже подхватили его в тренды.

Первое, что покорило зрителей, это то, что первые строки пел хор, от чего "пробежались мурашки" по коже, передает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке.

В сети опубликовали отрывок из концерта исполнительницы, где она спела новую песню еще до официального выхода.

Алена Омаргалиева исполнила новую песню на концерте: смотрите видео онлайн

После того как хор исполнил свою партию, артистка появилась на сцене и продолжила петь. В комментариях под видео публика больше восхищается именно исполнением хора, чем самой Алены. Более того, эта песня имеет все шансы превзойти прошлый хит Омаргалиевой – "Мужчина".

"Украинцы – самая талантливая нация. Каждая песня – шедевр".

"Можно, чтобы всю песню хор спел? Девочки и мальчики из хора просто невероятно поют!"

"За то без фонограммы. Песня просто ракета, а выступление с хором – очень круто".

"Вот это бомба. Аж мурашки по коже".

"Какие она классные песни пишет. Талант".

"Единственная певица, к которой бы хотела попасть на концерт".

Но и на этом ажиотаж относительно трека не остановился. Новую песню певицы поддержали блогеры и обычные пользователи, которые на своих страницах начали снимать видео под фрагмент песни.

Очевидно, что в ближайшее время можно ожидать полный релиз песни.

Интересно, что ровно через год, 7 ноября 2026 года, Алена Омаргалиева будет выступать во Дворце спорта.

Что известно о сольной карьере Омаргалиевой?