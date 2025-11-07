А Кипр официально объявил свою представительницу, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Евровидения.
30-летняя певица Antigoni одержала победу на внутреннем отборе своей страны. Она получила право представлять Кипр на международном певческом конкурсе.
У нас есть первый участник в Вене! Antigoni будет представлять Кипр на 70-м конкурсе песни Евровидение в мае,
– говорится в официальном заявлении организаторов.
Исполнительница оставила комментарий под сообщением, выражая радость по поводу такого развития событий.
Моя мечта осуществилась сегодня. Кипр, я заставлю тебя гордиться мной. Я очень тронута, гордая и благодарная,
– написала Antigoni.
Конкурсная песня артистки будет опубликована позже, поэтому пока неизвестно, каким музыкальным стилем будет поражать Кипр в следующем году.
Недавно издание Eurovision World писало, что Молдова решила вернуться на Евровидение после годичного перерыва.
Что известно о Нацотборе в Украине?
- Многие украинские артисты уже подали свои заявки на участие в конкурсе. И Джамала, которая в этом году является музыкальным продюсером, раскритиковала полученные демозаписи песен.
- 16 октября Оля Полякова сделала заявление – она подается на участие в Национальном отборе. И по правилам, певица не может быть участницей, ведь была ведущей одного из российских мероприятий с путинистом Басковым в 2015 году.
- Кроме того, певица пригрозила судом. Она считает, что правила отбора являются устаревшими и несправедливыми и даже "дискриминационными" и такими, что якобы нарушают закон Украины о равенстве граждан. Общественное ответило, что правила Нацотбора не изменят, ведь он уже продолжается.