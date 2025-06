"Эти треки вам понравятся": подборка музыкальных премьер недели, которые стоит добавить в свой плейлист

На этой неделе украинские артисты презентовали немало новых песен – от фольклорных мотивов до современного R&B. Здесь и каверы на Скрябина, и благотворительный альбом врача, который в молодости играл на свадьбах.

Show 24 собрал 11 музыкальных новинок, что точно заслуживают внимания.

Вас также может заинтересовать Владимир Завадюк, MELOVIN, Зоя Мозговая и другие: самые громкие каминг-ауты украинских звезд

Так, TAYANNA порадовала поклонников композицией "Кохала", где этнические мотивы переплетены с современной аранжировкой.

Я закладывала в эту песню историю о девушке, которая впервые испытывает безумную любовь и полностью ныряет в нее, несмотря на предостережения и опыт других женщин, которые теряли голову, а потом оставались одинокими. Лирическая героиня стремится прожить эти чувства сполна, зато в них она найдет настоящую себя,

– поделилась исполнительница.

TAYANNA – "Кохала": смотрите видео онлайн

АНТИТЕЛА дали новую жизнь старой песне, написанной еще 15 лет назад. Трек "Смотри в меня" превратился в "Смотри в мой экран" – украиноязычную версию с обновленным содержанием и звучанием, которые соответствуют духу сегодняшнего дня.

АНТИТЕЛА – "Смотри в мой экран": видео онлайн

Кроме того, 13-летняя певица VLADA K презентовала англоязычную версию песни для Детского Евровидения. Трек All About You рассказывает о близости, которую мы сохраняем внутри, даже когда снаружи все меняется.

Она о людях, которые оставили след в нашем сердце, о моментах, к которым мы возвращаемся мысленно, когда хотим почувствовать тепло. О том, что любовь и поддержка родных – это то, что греет нас в самые тяжелые времена,

– отметила юная артистка.

VLADA K – All about you: смотрите видео онлайн

В то же время группа Schmalgauzen представила новый сингл, который называется "Сад влюбленных лилий". Композиция – это горячая летняя история, где итальянские страсти переплетаются с романтикой и драмой.

Schmalgauzen – "Сад влюбленных лилий": смотрите видео онлайн

MAYOROVA выпустила новый трек "Дежавю" – о трансформации, осознание собственной ценности и уверенную женскую силу.

Мне захотелось добавить R&B вайб с какой-то провокацией. Это и о флирте, и о холодной отстраненности, и о моменте, когда ты уже ушла, но твой образ остался с ним навсегда,

– рассказала Даша Майорова.

Послушать новый трек MAYOROVA можно уже на всех музыкальных платформах.

Певица Domiy выпустила фит с луцким исполнителем Андреем Баричуком, известным под псевдонимом BARYK. Их песня называется "Войны".

Само название уже напоминает каждому о болезненном. Но пусть любовь питает наши сердца. Пусть объятия заменят войны,

– подчеркнула исполнительница.

Domiy и BARYK – "Войны": смотрите видео онлайн

Суперфиналистка "Голоса страны" STASYA презентовала песню "Мало" о силе любви, которая не зависят от материального, и о сердце, которое остается верным даже на расстоянии.

STASYA – "Мало": смотрите видео онлайн

Певица Viktoria Niro записала трогательный кавер на песню Скрябина "То є моє море".

Victoria Niro – "Море": смотрите видео онлайн

В свою очередь, народный артист Украины Иво Бобул вместе с молодой певицей ZHANNET выпустили совместный трек "Женское счастье".

Иво Бобул и ZHANNET – "Женское счастье": смотрите видео онлайн

Наконец вспомним, что Юлия Юрина презентовала авторскую песню "А было ли лето", вдохновленную украинским фольклором. В основе трека – аутентичные купальские мотивы, переосмысленные в современном звучании.

Юлия Юрина – "А было ли лето": смотрите видео онлайн

К тому же известный львовский рентгенолог Юрий Милян вместе с группой "Зорецвит" презентовал альбом "Народные песни", прибыль с которого передадут в поддержку ВСУ. В 1980-90-х коллектив играл на свадьбах и был хорошо известен во Львове. Спустя годы музыканты снова собрались, чтобы записать 17 песен – от народных хитов до легендарных "Два кольори" и "Черемшина".

"Зорецвит" – "Два кольори": смотрите видео онлайн

На прошлой неделе наша редакция также писала подборку музыкальных премьер от украинских артистов, где тоже можно найти интересные треки, которые следует добавить в собственный плейлист.