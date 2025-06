Show 24 зібрав 11 музичних новинок, що точно заслуговують на увагу.

Так, TAYANNA потішила шанувальників композицією "Кохала", де етнічні мотиви переплетені з сучасним аранжуванням.

Я закладала в цю пісню історію про дівчину, яка вперше відчуває шалене кохання і повністю пірнає у нього, попри застереження та досвід інших жінок, які втрачали голову, а потім залишалися самотніми. Лірична героїня прагне прожити ці почуття сповна, натомість в них вона знайде справжню себе,

– поділилась виконавиця.

TAYANNA – "Кохала": дивіться відео онлайн

АНТИТІЛА дали нове життя старій пісні, написаній ще 15 років тому. Трек "Смотри в меня" перетворився на "Дивись у мій екран" – україномовну версію з оновленим змістом і звучанням, які відповідають духу сьогодення.

АНТИТІЛА – "Дивись у мій екран": відео онлайн

Крім того, 13-річна співачка VLADA K презентувала англомовну версію пісні для Дитячого Євробачення. Трек All About You розповідає про близькість, яку ми зберігаємо всередині, навіть коли зовні все змінюється.

Вона про людей, які залишили слід у нашому серці, про моменти, до яких ми повертаємося подумки, коли хочемо відчути тепло. Про те, що любов і підтримка рідних – це те, що гріє нас у найважчі часи,

– зазначила юна артистка.

VLADA K – All about you: дивіться відео онлайн

Водночас гурт Schmalgauzen представив новий сингл, який називається "Сад закоханих лілій". Композиція – це гаряча літня історія, де італійські пристрасті переплітаються з романтикою та драмою.

Schmalgauzen – "Сад закоханих лілій": дивіться відео онлайн

MAYOROVA випустила новий трек "Дежавю" – про трансформацію, усвідомлення власної цінності та впевнену жіночу силу.

Мені захотілось додати R&B вайб з якоюсь провокацією. Це і про флірт, і про холодну відстороненість, і про момент, коли ти вже пішла, але твій образ залишився з ним назавжди,

– розповіла Даша Майорова.

Послухати новий трек MAYOROVA можна вже на всіх музичних платформах.

Співачка Domiy випустила фіт із луцьким виконавцем Андрієм Баричуком, відомим під псевдонімом BARYK. Їхня пісня називається "Війни".

Сама назва вже нагадує кожному про болюче. Але нехай любов живить наші серця. Нехай обійми замінять війни,

– підкреслила виконавиця.

Domiy та BARYK – "Війни": дивіться відео онлайн

Суперфіналістка "Голосу країни" STASYA презентувала пісню "Мало" про силу любові, яка не залежать від матеріального, і про серце, яке залишається вірним навіть на відстані.

STASYA – "Мало": дивіться відео онлайн

Співачка Viktoria Niro записала зворушливий кавер на пісню Скрябіна "То є моє море".

Victoria Niro – "Море": дивіться відео онлайн

Своєю чергою, народний артист України Іво Бобул разом з молодою співачкою ZHANNET випустили спільний трек "Жіноче щастя".

Іво Бобул та ZHANNET – "Жіноче щастя": дивіться відео онлайн

Насамкінець згадаємо, що Юлія Юріна презентувала авторську пісню "А чи було літо", натхненну українським фольклором. В основі треку – автентичні купальські мотиви, переосмислені у сучасному звучанні.

Юлія Юріна – "А чи було літо": дивіться відео онлайн

До того ж відомий львівський рентгенолог Юрій Милян разом із гуртом "Зорецвіт" презентував альбом "Народні пісні", прибуток з якого передадуть на підтримку ЗСУ. У 1980-90-х колектив грав на весіллях і був добре знаним у Львові. Через роки музиканти знову зібралися, щоб записати 17 пісень – від народних хітів до легендарних "Два кольори" та "Черемшина".

"Зорецвіт" – "Два кольори": дивіться відео онлайн

