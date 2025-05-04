Fenomenal' от Дорофеевой, альбом от Jerry Heil и многое другое: подборка музыкальных новинок

В последнее время состоялось немало премьер от украинских артистов. Новые альбомы, сольные треки, коллаборации – обо всем этом читайте в сегодняшнем материале.

Show 24 расскажет о премьерах от Нади Дорофеевой, KOLA, TVORCHI, альбом от Jerry Heil, совместную работу Владимира Дантеса и Dema. Сохраняйте нашу подборку и добавляйте лучшие треки в плейлист.

Кстати "Собрала пять лет творчества в один альбом": Jerry Heil удивила фанов новой пластинкой

Надя Дорофеева

Недавно Надя Дорофеева выпустила долгожданный трек Fenomenal', которому уже четыре года. Песня должна была выйти в первом сольном альбоме певицы в марте 2022 года, но началось полномасштабное вторжение.

Альбом так и не вышел. Я написала все новые песни, а из старых перевела только три – и FENOMENAL' была одной из них,

– рассказала Дорофеева.

Кстати, песня Fenomenal' сейчас возглавляет чарт Apple Music в Украине.

Надя Дорофеева – Fenomenal': смотрите видео онлайн

KOLA

2 мая KOLA выпустила трек "Блюз". Он о состоянии, когда на душе тяжело, но ты делаешь вид, что все нормально. О моментах, когда остаешься наедине с собой, и уже не хочешь ничего скрывать.

KOLA – "Блюз": смотрите видео онлайн

Jerry Heil

Вышел долгожданный альбом Jerry Heil, который называется "Архетипы". Туда вошло 16 треков – каждый из них олицетворяет отдельный архетип – одну из граней личностей артистки.

Каждый трек в этом альбоме – как отдельный мой архетип. Не юнгианский, а мой собственный: лирическая наивка, интровертка-бунтарка, игривая Джерри из 2019-го, мавка... Интересно, узнаете ли вы их все. А, может, расслышите еще что-то?, – поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil – "На ковре": смотрите видео онлайн

Владимир Дантес и Dema

24 апреля Владимир Дантес презентовал совместный трек с молодой исполнительницей Dema – "Песня, которую должен исполнить мужчина". Певец увидел в тиктоке, как девушка исполняет только что написанную композицию. С первой ноты она зацепила артиста, поэтому уже на следующий день они записывали его часть в студии.

"Я лично знаю, какой заангажированный наш шоубизнес, молодежь не воспринимают или сразу навешивают кучу ярлыков, что начинающие артисты просто теряются. Этот дуэт наоборот о новом дыхании, об умении учиться и прислушиваться к свежему дыханию Dema. Уверен, что каждый оценит нашу коллаборацию, потому что она – простая, искренняя и настоящая, а тема всем откликнется, потому что такой уж он мир вокруг нас", – рассказал Владимир Дантес.

Владимир Дантес и Dema – "Песня, которую должен исполнить мужчина": смотрите видео онлайн

TVORCHI

Состоялась премьера песни группы TVORCHI "Надежда" и мудвидео на нее. Ролик снимали в недостроенном Дарницком вокзале в Киеве. Джеффри и Андрей появились в ярких супергеройских костюмах. Они олицетворяют ребят, которые находятся в поисках надежды. Артисты как будто раскрашивают серое пространство жестами, взглядами и движениями.

Наша "Надежда" – это о выборе видеть свет. О поддержке себя и поиск смысла здесь и сейчас. Это не история о суперсиле, а о чем-то простом, но важном: внутренней вере, которая подпитывает огонек внутри. Сегодня это и есть суперсила – надеяться на лучшее,

– рассказали TVORCHI.

TVORCHI – "Надежда": смотрите видео онлайн

Влад Дарвин

Влад Дарвин представил культовую песню "Амстердам" на украинском языке. В свое время она стала музыкальной визитной карточкой певца и получила новое дыхание через 16 лет после премьеры на телепроекте "Фабрика звезд 2".

"Мне хотелось дать этой композиции новый смысл и новое звучание. Она прошла со мной путь взросления. Теперь она звучит иначе – глубже, честнее, на украинском", – поделился Влад Дарвин.

Влад Дарвин – "Амстердам": смотрите видео онлайн

LEGENI

LEGENI – это коллаборация комика Васи Харизмы, певца Сергея Лазановского, блогеров Оптимиста и Андрея Галина. Они возродили легендарную песню 90-х годов ивано-франковской группы "Фантом-2".

LEGENI – "Двое": смотрите видео онлайн

Bulvar LU

Группа Bulvar LU презентовала трек "Парфюм".

"Парфюм" – это о моментах, когда во времена темноты стоит выбирать свет внутри себя. Песня звучит как аромат старого флакона: немного ностальгии, немного бунта и много искренних эмоций. В ней присутствует дух того времени, когда все было проще, но по-настоящему,

– рассказали участники коллектива.

Bulvar LU – "Парфюм": смотрите видео онлайн

Kolaba и Екатерина Бужинская

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская и группа Kolaba перепели легендарную песню "Як у нас на Україні".

Эта песня – посвящение нашим людям – тем, кто творит историю сегодня. Кто борется, кто вдохновляет, кто поет даже тогда, когда трудно. "Як у нас на Україні" – это не только о прошлом. Это о настоящем. И о том, каким будет наше завтра,

– рассказали участники группы Kolaba.

Kolaba и Екатерина Бужинская – "Як у нас на Україні": смотрите видео онлайн

Teren

Певица TEREN выпустила песню "Не та".

"Вообще, эту песню я писала для дуэта с Татьяной Пискаревой, то есть по сути – текст родился после диалога со старшей женщиной. Это был довольно откровенный диалог, в котором мы пришли вместе к определенным выводам по поводу женского счастья, женской силы. И, к сожалению, только через болезненный опыт и глубокие раны мы приходим к этой силе. Нужно сгореть, чтобы стать огнем. Поэтому, поделившись кое-чем личным друг с другом, мы поняли, что без травматического опыта, который мы имели, мы бы до сих пор искали себя в других", – поделилась Teren.

Teren – "Не та": смотрите видео онлайн

UMRYKHIN и TAYNA

UMRYKHIN и TAYNA презентовали совместный трек "Две кометы". Это история о двух душах, которые летят навстречу друг другу сквозь вселенную чувств и случайностей. Песня о мгновении, когда две разные энергии сталкиваются и создают взрыв, который оставляет след в сердце.

UMRYKHIN и TAYNA – "Две кометы": смотрите видео онлайн

DaRina Ulanovska

DaRina Ulanovska выпустила песню "Лілеї" – это история вымышленной девочки, которая так сильно влюбилась, что мир вокруг будто остановился. Но когда слушаешь, кажется, что она твоя.

DaRina Ulanovska – "Лілеї": смотрите видео онлайн

IMARY

Певица IMARY запремьерила песню и клип "Доле".

""Доле" – это песня о пути. О том, как не потеряться, когда вокруг темно, как услышать себя. Как идти, даже не зная точно куда – но с открытым сердцем. В словах песни есть омаж на "Contra spem spero" Леси Украинки – произведения, что для меня стал символом силы, которая была до нас. Ее "надеяться без надежды" в песне превращается в "идти, даже когда не видно дороги". Возможно, эта песня станет для кого-то опорой. Если так – значит ее путь только начинается",

– рассказала IMARY.

IMARY – "Доле": смотрите видео онлайн

ANGELA

Певица ANGELA презентовала трек "Доведи". Он о настоящей любви, которая заставляет не только мечтать, но и действовать, вдохновляет на большие поступки ради близкого человека.

ANGELA – "Доведи": смотрите видео онлайн

Павел Зибров

Народный артист Украины Павел Зибров выпустил песню "Я Мариуполь". Слова написала поэтесса Леся Василега, а аранжировку осуществил композитор и музыкант Андрей Шусть. К записи композиции также присоединились студенты Киевского университета культуры.

Павел Зибров – "Я Мариуполь": смотрите видео онлайн

Dakh Daughters

Украинская фрик-кабаре группа Dakh Daughters выпустила новый альбом Pandora's Box, в который вошли девять песен.

"Это наша художественная рефлексия на войну, которую Россия развязала в Украине, наша реакция на апокалипсис, который заполонил весь мир. Это позиция оставаться человеком во время самых сложных испытаний, даже тогда, когда кажется, что сил уже нет. Мы черпаем их в словах украинских поэтов и поэтесс: Александра Олеся, Ивана Франко, Виктории Амелиной, а также в нашей фольклорной традиции", – прокомментировали альбом участницы коллектива.

Dakh Daughters – Pandora's Box: смотрите видео онлайн

Shmiska

Сингл "Люди" стал одним из главных треков дебютного мини-альбома Shmiska "Мереживо". Также вышел клип, режиссером которого стала Ангелина Степаненко, а оператором – Антон Гудков.

В съемках клипа приняли участие артистки, инфлюенсеры и музыканты, которые поддерживают равенство и активность в социальных вопросах: Маша Кондратенко, Кажанна, Brykulets, Структура Счастье, Renie Cares, badactress, Александр Заика, анастимоза, "Скажи Что-то Плохое", Лея, provulok и другие.

Shmiska – "Люди": смотрите видео онлайн