В конце недели традиционно знакомим вас с премьерами от украинских артистов. Пришло время пополнять свой плейлист новыми песнями.

В материале Show 24 читайте о премьерах от Оли Поляковой, Golubenko и YAKTAK, Златы Огневич и Cheev, Тони Матвиенко, Артема Пивоварова и других. В подборке вы найдете как лирические, так и веселые треки.

Смотрите также "Жадан и Собаки" и NAZVA выступили в киевском метро во время воздушной тревоги

Мария Бурмака и Влад Дарвин

Мария Бурмака и Влад Дарвин презентовали песню "Розлюби мене" ко дню рождения украинского поэта Бориса Чипа, который является автором слов. Артисты также сняли клип, режиссером которого стал Максим Тужилин.

Народная артистка призналась, что этот трек особенный для нее. Бурмака написала его 30 лет назад на стихотворение молодого и неизвестного ей поэта Бориса Чипа, который передал певице листок с этими строками.

"Тогда песня "Розлюби" была о моей юности, о настоящих и безудержных чувствах, которые невозможно забыть. Этой весной мы неожиданно спели ее с Владом Дарвином – сначала как импровизацию, но она вдруг снова ожила и снова попала в сердца людей. Для кого-то эта премьера станет возвращением в юность, а для кого-то – саундтреком новых историй любви", – отметила она.

Мария Бурмака и Влад Дарвин – "Розлюби мене": смотрите видео онлайн

Оля Полякова

Оля Полякова выпустила песню "Украла" и клип, в котором снялась ее подруга Маша Ефросинина. В видеоработе женщины показывают – иногда важно отложить дела и работу, чтобы прожить момент "на полную".

Иногда нам обоим нужно просто сказать: "Стоп!" – и украсть друг друга из ежедневной суеты. Этот клип о том, как круто быть собой и наслаждаться моментом,

– поделилась певица.

Оля Полякова – "Украла": смотрите видео онлайн

Golubenko и YAKTAK

Golubenko и YAKTAK снова спели вместе – они выпустили песню "Ультрамарин". Ранее ребята уже записали несколько совместных работ – это "Не ищи", "О тебе мне", "Холодная весна" и "Танцуешь сама".

"Ультрамарин" – это про тот взгляд, который невозможно забыть. О моменте, когда вы остаетесь вдвоем и весь мир будто исчезает. Трек передает вайб ночного города – немного загадочный, немного пьянящий. А ультрамариновые глаза – целая вселенная для тебя,

– прокомментировали премьеру артисты.

Golubenko и YAKTAK – "Ультрамарин": смотрите видео онлайн

Злата Огневич и Cheev

Злата Огневич и Cheev представили композицию "Обійми-обійми". Их дуэт стал довольно неожиданным.

Этот дуэт родился во сне и стал реальностью. Мы оба вложили в него много личного тепла и искренности, чтобы каждый мог узнать в песне себя. Не будем открывать секрет, кто кому приснился, но знаем, что сон был вещим,

– рассказали певцы.

Злата Огневич и Cheev – "Обійми-обійми": смотрите видео онлайн

Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко выпустила клип на песню "Молния", режиссером которого стал Виктор Скуратовский, а главную роль исполнил муж певицы Арсен Мирзоян.

""Молния" – это песня о чувстве, которое разрывает тебя изнутри. Когда единственное желание – быть рядом с любимым человеком. Когда ты видишь его в каждом дуновении ветра, в каждом луче солнца. Если бы словами можно было объяснить любовь, то оно было бы молнией. Это когда сердце кричит от боли и радости одновременно. Оно – все на свете, и ничего больше", – сказала Матвиенко.

Тоня Матвиенко – "Молния": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров запремьерил lyric-видео на песню "Сердце", основой которой стало стихотворение украинского писателя Юрия Липы. Трек вошел в альбом "Твои стихи, мои ноты PT.2".

Артем Пивоваров – "Сердце": смотрите видео онлайн

"Мертвый петух"

Рок-группа "Мертвый петух" презентовала песню на клип "Литература" из будущего альбома "Поэзии хмельных дворов". За основу трека взято стихотворение украинского поэта Виталия Данищука.

Режиссер клипа – Ярослав Пушкарчук. В видео музыканты собирают и сжигают остатки российских книг.

"Мертвый петух" – "Литература": смотрите видео онлайн

Наталка Карпа

Наталка Карпа презентовала сингл "Вересень" (Hello September), который написала 10 лет назад, когда жила в съемной квартире в Киеве. Певица отложила эту песню в ящик, а потом совсем забыла о ней.

И вспомнила только теперь. Война многое катализирует, учит не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И вот накануне осени 2025 года я вспомнила о своем лирическом, вдохновенном "Вересні". Видимо, неслучайно именно сейчас. Мне так сильно захотелось сказать всем, что "этот сентябрь согреет нас",

– призналась Карпка.

Наталка Карпа – "Вересень" (Hello September): смотрите видео онлайн

Оля Цибульская и Виктор Павлик

Оля Цибульская и Виктор Павлик представили клип на песню "Грішна і земна", в котором также снялась жена певца Екатерина Репяхова. Его режиссером стал Владимир Шурубура.

Оля Цибульская и Виктор Павлик – "Грішна і земна": смотрите видео онлайн

SOWA

SOWA презентовала трек "Джульетта" – о любви, появляющейся вопреки советам, интуиции и здравому смыслу. Автором слов и музыки является Макс Гордеев, а певица присоединилась к каждому этапу создания песни.

"Для меня эта песня об определенном бунте внутри, когда ты влюблен и имеешь талант делать все наоборот, особенно, когда кто-то становится запретом твоего "союза". Не важно, тебе 15 или 30 – большинству знакома ситуация диалога с мамой, которая интуитивно чувствует, что будет лучшим для тебя – ее дочери. И ставит запрет на любовь, что может нас бессознательно разрушать", – прокомментировала релиз SOWA.

SOWA – "Джульетта": смотрите видео онлайн

Кстати! Ранее наша редакция делала подборку песен для осеннего настроения.