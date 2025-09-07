Наприкінці тижня традиційно знайомимо вас з прем'єрами від українських артистів. Прийшов час поповнювати свій плейлист новими піснями.

У матеріалі Show 24 читайте про прем'єри від Олі Полякової, Golubenko і YAKTAK, Злати Огнєвіч і Cheev, Тоні Матвієнко, Артема Пивоварова та інших. У добірці ви знайдете як ліричні, так і веселі треки.

Дивіться також "Жадан і Собаки" та NAZVA виступили у київському метро під час повітряної тривоги

Марія Бурмака і Влад Дарвін

Марія Бурмака і Влад Дарвін презентували пісню "Розлюби мене" до дня народження українського поета Бориса Чіпа, який є автором слів. Артисти також зняли кліп, режисером якого став Максим Тужилін.

Народна артистка зізналась, що цей трек особливий для неї. Бурмака написала його 30 років тому на вірш молодого і невідомого їй поета Бориса Чіпа, який передав співачка листок з цими рядками.

"Тоді пісня "Розлюби" була про мою юність, про справжні й нестримні почуття, які неможливо забути. Цієї весни ми несподівано заспівали її з Владом Дарвіном – спершу як імпровізацію, але вона раптом знову ожила й знову потрапила в серця людей. Для когось ця прем'єра стане поверненням у юність, а для когось – саундтреком нових історій кохання", – зазначила вона.

Марія Бурмака і Влад Дарвін – "Розлюби мене": дивіться відео онлайн

Оля Полякова

Оля Полякова випустила пісню "Вкрала" і кліп, в якому знялася її подруга Маша Єфросиніна. У відеороботі жінки показують – іноді важливо відкласти справи й роботу, щоб прожити момент "на повну".

Іноді нам обом потрібно просто сказати: "Стоп!" – і вкрасти одна одну зі щоденної метушні. Цей кліп про те, як круто бути собою й насолоджуватися моментом,

– поділилась співачка.

Оля Полякова – "Вкрала": дивіться відео онлайн

Golubenko і YAKTAK

Golubenko і YAKTAK знову заспівали разом – вони випустили пісню "Ультрамарин". Раніше хлопці вже записали кілька спільних робіт – це "Не шукай", "Про тебе мені", "Холодна весна" і "Танцюєш сама".

"Ультрамарин" – це про той погляд, який неможливо забути. Про момент, коли ви залишаєтесь удвох і весь світ ніби зникає. Трек передає вайб нічного міста – трохи загадковий, трохи п'янкий. А ультрамаринові очі – цілий всесвіт для тебе,

– прокоментували прем'єру артисти.

Golubenko і YAKTAK – "Ультрамарин": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч і Cheev

Злата Огнєвіч і Cheev представили композицію "Обійми-обійми". Їхній дует став доволі неочікуваним.

Цей дует народився уві сні та став реальністю. Ми обидва вклали в нього багато особистого тепла та щирості, щоб кожен міг впізнати в пісні себе. Не будемо відкривати секрет, хто кому наснився, але знаємо, що сон був віщим,

– розповіли співаки.

Злата Огнєвіч і Cheev – "Обійми-обійми": дивіться відео онлайн

Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко випустила кліп на пісню "Блискавка", режисером якого став Віктор Скуратовський, а головну роль виконав чоловік співачки Арсен Мірзоян.

""Блискавка" – це пісня про почуття, яке розриває тебе зсередини. Коли єдине бажання – бути поруч з коханою людиною. Коли ти бачиш її у кожному подиху вітру, у кожному промінні сонця. Якби словами можна було пояснити кохання, то воно було б блискавкою. Це коли серце кричить від болю та радості одночасно. Воно – все на світі, і нічого більше", – сказала Матвієнко.

Тоня Матвієнко – "Блискавка": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров запрем'єрив lyric-відео на пісню "Серце", основою якої став вірш українського письменника Юрія Липи. Трек увійшов до альбому "Твої вірші, мої ноти PT.2".

Артем Пивоваров – "Серце": дивіться відео онлайн

"Мертвий півень"

Рок-гурт "Мертвий півень" презентував пісню на кліп "Література" з майбутнього альбому "Поезії хмільних дворів". За основу треку взято вірш українського поета Віталія Данищука.

Режисер кліпу – Ярослав Пушкарчук. У відео музиканти збирають і спалюють залишки російських книг.

"Мертвий півень" – "Література": дивіться відео онлайн

Наталка Карпа

Наталка Карпа презентувала сингл "Вересень" (Hello September), який написала 10 років тому, коли жила в орендованій квартирі в Києві. Співачка відклала цю пісню у шухляду, а потім зовсім забула про неї.

І згадала аж тепер. Війна багато чого каталізує, вчить не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. І от напередодні осені 2025 року я згадала про свій ліричний, натхненний "Вересень". Мабуть, невипадково саме зараз. Мені так сильно захотілося сказати усім, що "цей вересень зігріє нас",

– зізналась Карпка.

Наталка Карпа – "Вересень" (Hello September): дивіться відео онлайн

Оля Цибульська і Віктор Павлік

Оля Цибульська і Віктор Павлік представили кліп на пісню "Грішна і земна", в якому також знялась дружина співака Катерина Репяхова. Його режисером став Володимир Шурубура.

Оля Цибульська і Віктор Павлік – "Грішна і земна": дивіться відео онлайн

SOWA

SOWA презентувала трек "Джульєтта" – про кохання, що з'являється всупереч порадам, інтуїції й здоровому глузду. Автором слів і музики є Макс Гордєєв, а співачка долучилася до кожного етапу створення пісні.

"Для мене ця пісня про певний бунт всередині, коли ти закоханий і маєш хист робити все навпаки, особливо, коли хтось стає забороною твого "союзу". Не важливо, чи тобі 15, чи 30 – більшості знайома ситуація діалогу з мамою, яка інтуїтивно відчуває, що буде найкращим для тебе – її доньки. І ставить заборону на кохання, що може нас несвідомо руйнувати", – прокоментувала реліз SOWA.

SOWA – "Джульєтта": дивіться відео онлайн

До речі! Раніше наша редакція робила добірку пісень для осіннього настрою.