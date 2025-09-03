Однак є чимало атмосферних українських треків, які можна слухати у цю пору року, аби створити осінній настрій. Реакція Show 24 склала для вас відповідну добірку – дивіться у матеріалі.

Добірка осінніх українських пісень

Іво Бобул – "А вже осінь": дивіться відео онлайн

Наталія Могилевська – "В Києві осінь": дивіться відео онлайн

ТНМК – "Восени": дивіться відео онлайн

Богдан Сташків – "Золотава осінь": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Осінь": дивіться відео онлайн

Нікіта Кісельов і SKYLERR – "У волоссі осінь": дивіться відео онлайн

Христина Соловій – "Осінь": дивіться відео онлайн

"Один в каное" – "Осінь": дивіться відео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Листопад": дивіться відео онлайн

Оксана Білозір – "Коханий": дивіться відео онлайн

Володимир Івасюк – "Пісня буде поміж нас": дивіться відео онлайн

SAMCHUK і Domiy – "Про осінь": дивіться відео онлайн

Мотор'ролла – "Осінь жовто-сіра": дивіться відео онлайн

Сергій Лазановський – "В саду осіннім айстри білі": дивіться відео онлайн

KOLA – "Листопад": дивіться відео онлайн

