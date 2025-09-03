Однак є чимало атмосферних українських треків, які можна слухати у цю пору року, аби створити осінній настрій. Реакція Show 24 склала для вас відповідну добірку – дивіться у матеріалі.
Не пропустіть "Пробирає до мурах": Артем Пивоваров випустив щемливу пісню "Серце" на вірш Юрія Липи
Добірка осінніх українських пісень
Іво Бобул – "А вже осінь": дивіться відео онлайн
Наталія Могилевська – "В Києві осінь": дивіться відео онлайн
ТНМК – "Восени": дивіться відео онлайн
Богдан Сташків – "Золотава осінь": дивіться відео онлайн
"Океан Ельзи" – "Осінь": дивіться відео онлайн
Нікіта Кісельов і SKYLERR – "У волоссі осінь": дивіться відео онлайн
Христина Соловій – "Осінь": дивіться відео онлайн
"Один в каное" – "Осінь": дивіться відео онлайн
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Листопад": дивіться відео онлайн
Оксана Білозір – "Коханий": дивіться відео онлайн
Володимир Івасюк – "Пісня буде поміж нас": дивіться відео онлайн
SAMCHUK і Domiy – "Про осінь": дивіться відео онлайн
Мотор'ролла – "Осінь жовто-сіра": дивіться відео онлайн
Сергій Лазановський – "В саду осіннім айстри білі": дивіться відео онлайн
KOLA – "Листопад": дивіться відео онлайн
До речі! Раніше наша редакція писала матеріал про українські пісні, які розбирають на цитати.