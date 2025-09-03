Однако есть немало атмосферных украинских треков, которые можно слушать в это время года, чтобы создать осеннее настроение. Реакция Show 24 составила для вас соответствующую подборку – смотрите в материале.
Не пропустите "Пробирает до мурашек": Артем Пивоваров выпустил щемящую песню "Сердце" на стихи Юрия Липы
Подборка осенних украинских песен
Иво Бобул – "А вже осінь": смотрите видео онлайн
Наталья Могилевская – "В Киеве осень": смотрите видео онлайн
ТНМК – "Осенью": смотрите видео онлайн
Богдан Сташкив – "Золотая осень": смотрите видео онлайн
"Океан Эльзы" – "Осень": смотрите видео онлайн
Никита Киселев и SKYLERR – "В волосах осень": смотрите видео онлайн
Кристина Соловий – "Осень": смотрите видео онлайн
"Один в каноэ" – "Осень": смотрите видео онлайн
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Листопад": смотрите видео онлайн
Оксана Билозир – "Коханий": смотрите видео онлайн
Владимир Ивасюк – "Песня будет между нами": смотрите видео онлайн
SAMCHUK и Domiy – "Про осень": смотрите видео онлайн
Мотор'ролла – "Осінь жовто-сіра": смотрите видео онлайн
Сергей Лазановский – "В саду осеннем астры белые": смотрите видео онлайн
KOLA – "Листопад": смотрите видео онлайн
Кстати! Ранее наша редакция писала материал о украинских песнях, которые разбирают на цитаты.