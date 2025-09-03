Однако есть немало атмосферных украинских треков, которые можно слушать в это время года, чтобы создать осеннее настроение. Реакция Show 24 составила для вас соответствующую подборку – смотрите в материале.

Подборка осенних украинских песен

Иво Бобул – "А вже осінь": смотрите видео онлайн

Наталья Могилевская – "В Киеве осень": смотрите видео онлайн

ТНМК – "Осенью": смотрите видео онлайн

Богдан Сташкив – "Золотая осень": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Осень": смотрите видео онлайн

Никита Киселев и SKYLERR – "В волосах осень": смотрите видео онлайн

Кристина Соловий – "Осень": смотрите видео онлайн

"Один в каноэ" – "Осень": смотрите видео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Листопад": смотрите видео онлайн

Оксана Билозир – "Коханий": смотрите видео онлайн

Владимир Ивасюк – "Песня будет между нами": смотрите видео онлайн

SAMCHUK и Domiy – "Про осень": смотрите видео онлайн

Мотор'ролла – "Осінь жовто-сіра": смотрите видео онлайн

Сергей Лазановский – "В саду осеннем астры белые": смотрите видео онлайн

KOLA – "Листопад": смотрите видео онлайн

