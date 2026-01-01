Не "Смарагдове небо": 10 украинских песен, которые стоит послушать в Новый год

Новый год – это об атмосфере, настроении и особом моменте. В этом не менее важную роль играет музыка, даже если она звучит на фоне семейных разговоров или тостов. Здесь не место вирусным трекам или песням, которые ежегодно звучат из каждого утюга.

24 Канал собрал 10 украинских композиций, которые можно включить с наступлением Нового года. Это символическая песня Джамалы, ностальгические мелодии "Скрябина", светлый трек Ирины Федишин и много другой музыки. В этом плейлисте широкий выбор – от новых релизов до песен, проверенных временем. Это песни для момента, когда важны не чарты, а ощущения, с которыми мы входим в новый 2026 год.

Тина Кароль – "Шиншила": смотрите видео онлайн

Джамала – "Новий рік з тобою": смотрите видео онлайн

Во время, когда мы загадываем рождественские желания и верим в чудо, имеем шанс создать его собственноручно. Накануне Рождества и Нового года Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Show 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции LifeStyle 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

NAZVA – "Сіґеле-міґеле": смотрите видео онлайн

Gorim! і Scoof – "Сумний Новий Рік": смотрите видео онлайн

АНТИТИЛА – "Новорічна": слушайте онлайн

"Скрябин" – "А під Новий рік": смотрите видео онлайн

Ирина Билык – "Ніч новорічна": смотрите видео онлайн

Дзидзьо – "Старий рік минає": смотрите видео онлайн

Ирина Федишин – "С Новим роком, Україна!": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Падає сніг": смотрите видео онлайн