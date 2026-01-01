24 Канал собрал 10 украинских композиций, которые можно включить с наступлением Нового года. Это символическая песня Джамалы, ностальгические мелодии "Скрябина", светлый трек Ирины Федишин и много другой музыки. В этом плейлисте широкий выбор – от новых релизов до песен, проверенных временем. Это песни для момента, когда важны не чарты, а ощущения, с которыми мы входим в новый 2026 год.

Тина Кароль – "Шиншила": смотрите видео онлайн

Джамала – "Новий рік з тобою": смотрите видео онлайн

NAZVA – "Сіґеле-міґеле": смотрите видео онлайн

Gorim! і Scoof – "Сумний Новий Рік": смотрите видео онлайн

АНТИТИЛА – "Новорічна": слушайте онлайн

"Скрябин" – "А під Новий рік": смотрите видео онлайн

Ирина Билык – "Ніч новорічна": смотрите видео онлайн

Дзидзьо – "Старий рік минає": смотрите видео онлайн

Ирина Федишин – "С Новим роком, Україна!": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Падає сніг": смотрите видео онлайн