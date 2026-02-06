Усидеть на двух стульях не удалось: Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию

У юмориста Нурлана Сабурова возникли немалые проблемы в стране-агрессоре, где он долгое время работал и зарабатывал деньги. 34-летний комик не смог попасть в Россию из-за запрета на въезд.

Нурлану Сабурову запретили въезжать в Россию на 50 лет. Об этом сообщил российский пропагандистский канал SHOT.

Ночью 6 февраля комик прилетел в Москву рейсом из ОАЭ. Его задержали в аэропорту и выдали документ о запрете на въезд. Сабуров пытался позвонить адвокату, но ему запретили.

Юмористу предложили вернуться в Дубаи, но он отказался из-за условия лететь в наручниках. По последней информации, Сабуров приобрел билет в Алматы.

Почему Нурлана Сабурова больше не принимают в России?

Еще весной 2025 года комика задержали за нарушение миграционного законодательства. Его оштрафовали за нарушение срока документов. Еще тогда юмориста предупреждали о запрете на въезд в Россию.

Кроме того, во многих городах его концерты отменяли без конкретных причин. По информации других пропагандистских изданий, решение о запрете въезда приняли "в интересах национальной безопасности страны". Якобы Сабуров отмывал деньги, заработанные в России.

Также в прессе опубликовали данные о многомиллионном состоянии Сабурова в России: кто-то указывает сумму в более 60 миллионов рублей, другие пишут о 160 миллионах рублей (около 48 миллионов гривен): двухэтажный дом и несколько элитных автомобилей.

Что известно о Сабурове и как комику не удалось усидеть на двух стульях?