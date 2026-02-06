Нурлану Сабурову заборонили в'їжджати до Росії на 50 років. Про це повідомив російський пропагандистський канал SHOT.

Уночі 6 лютого комік прилетів до Москви рейсом з ОАЕ. Його затримали в аеропорту та видали документ про заборону на в'їзд. Сабуров намагався зателефонувати адвокату, але йому заборонили.

Гумористу запропонували повернутися в Дубаї, але він відмовився через умову летіти в наручниках. За останньою інформацією, Сабуров придбав квиток до Алмати.

Чому Нурлана Сабурова більше не приймають в Росії?

Ще навесні 2025 року коміка затримали за порушення міграційного законодавства. Його оштрафували за порушення терміну документів. Ще тоді гумориста попереджали про заборону на в'їзд у Росію.

Крім того, у багатьох містах його концерти скасовували без конкретних причин. За інформацією інших пропагандистських видань, рішення про заборону в'їзду прийняли "в інтересах національної безпеки країни". Нібито Сабуров відмивав гроші, зароблені в Росії.

Також у пресі опублікували дані про багатомільйонні статки Сабурова в Росії: хтось вказує суму в понад 60 мільйонів рублів, інші пишуть про 160 мільйонів рублів (близько 48 мільйонів гривень): двоповерховий будинок та кілька елітних автомобілів.

Що відомо про Сабурова і як коміку не вдалось всидіти на двох стільцях?