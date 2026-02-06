Нурлану Сабурову запретили въезжать в Россию на 50 лет. Об этом сообщил российский пропагандистский канал SHOT.
Ночью 6 февраля комик прилетел в Москву рейсом из ОАЭ. Его задержали в аэропорту и выдали документ о запрете на въезд. Сабуров пытался позвонить адвокату, но ему запретили.
Юмористу предложили вернуться в Дубаи, но он отказался из-за условия лететь в наручниках. По последней информации, Сабуров приобрел билет в Алматы.
Почему Нурлана Сабурова больше не принимают в России?
Еще весной 2025 года комика задержали за нарушение миграционного законодательства. Его оштрафовали за нарушение срока документов. Еще тогда юмориста предупреждали о запрете на въезд в Россию.
Кроме того, во многих городах его концерты отменяли без конкретных причин. По информации других пропагандистских изданий, решение о запрете въезда приняли "в интересах национальной безопасности страны". Якобы Сабуров отмывал деньги, заработанные в России.
Также в прессе опубликовали данные о многомиллионном состоянии Сабурова в России: кто-то указывает сумму в более 60 миллионов рублей, другие пишут о 160 миллионах рублей (около 48 миллионов гривен): двухэтажный дом и несколько элитных автомобилей.
Что известно о Сабурове и как комику не удалось усидеть на двух стульях?
- Юморист переехал в Россию из Казахстана в 2014 году, с тех пор росла его популярность. Наибольшую славу получил благодаря шоу "Что было дальше?".
- Нурлан Сабуров никак не отреагировал на начало полномасштабного вторжения и пытался отмолчаться. На одном из выступлений в Лос-Анджелесе мужчина из зала призвал Сабурова высказаться. Он на это ответил, что имеет причины не говорить о своей позиции публично.
- На другом концерте к Сабурову подбежала активистка в белом платье с красными пятнами. Это символизировало убийства Россией украинцев. На это юморист отреагировал так: "Извините, это месячные?". Эта его фраза дала украинцам понять циничное и равнодушное отношение Сабурова к кровопролитной войне.
- Но следующие высказывания Сабурова не понравились и россиянам. В частности, он шутил о гражданах страны-агрессора, которые массово переезжают в Казахстан.