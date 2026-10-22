В мгновение ока потеряли все: Сумская, Решетник и другие звезды поделились пережитым во время обстрела
В ночь с 21 на 22 октября Россия подвергла Киев массированной атаке с применением баллистических ракет. Украинские знаменитости рассказали о пережитых взрывах, страхе за детей и бессонной ночи.
В своих постах они выразили поддержку пострадавшим и поблагодарили украинских защитников. 24 Канал подготовил для вас подборку эмоций звезд во время массированного обстрела столицы.
Григорий Решетник
Ведущий рассказал, что после тяжелой ночи отвез сыновей в школу. Однако по дороге снова началась воздушная тревога и раздались взрывы. Семья в этот момент стояла в пробке.
Мы стоим в пробке, деваться некуда, говорю сыновьям: не волнуйтесь, все под контролем. А сам себе думаю: под каким же таким контролем…
– написал Решетник.
Он поблагодарил Силы обороны и призвал украинцев беречь себя и своих детей.
Григорий Решетник / фото grisha_reshetnik
Алина Шаманская
Блогерша опубликовала фото с собакой на руках и призналась, что больше всего переживает за сына, который той ночью находился не с ней.
По словам Шаманской, она не получала ответа на сообщения и не знала, находится ли ребенок в укрытии. Алина пожаловалась, что договоренности об информировании о безопасности сына не соблюдаются.
Теперь мне придется не спать и переживать, пока не получу ответ… А это может затянуться до утра,
– поделилась она.
Алина Шаманская / фото shamankaa
Светлана Тарабарова
Певица опубликовала кадры пожара и выразила поддержку людям, лишившимся имущества из-за российской атаки.
Как подобрать слова, которые могли бы утешить тех, кто в один миг потерял все…? Как сохранить веру, когда тьма вокруг все ближе…
– написала Тарабарова.
Отдельно она обратилась к командам магазинов, которые отметила в сторис, и пожелала им скорейшего восстановления. Артистка отметила, что ее семья очень любила это место.
Светлана Тарабарова / фото tarabarova
Ольга Сумская
Актриса показала фото, на котором прижимает к себе собаку. Свое состояние она описала коротко.
Ужасная ночь…
– написала артистка.
Ольга Сумская / фото olgasumska
Рамина Эсхакзай
Интервьюерша опубликовала снимок с уходовой маской на лице. Рядом с ним оставила эмоциональную подпись о баллистической угрозе для Киева, выразив возмущение российской атакой.
Рамина Эсхакзай / фото raminalalala
Ирина Горова
Продюсер также призналась, что ночь была тяжелой. Утром она показала, как готовится к рабочему дню.
Ночь была ужасной, но работу никто не отменял,
– написала Горова.
Ирина Горова / фото gorovaya_irina
Наталья Денисенко
Актриса опубликовала фото из автомобиля и поделилась размышлениями о том, что помогает ей держаться.
После таких ночей я не сомневаюсь в том, что я делаю! Ведь я не знаю, как иначе можно держаться!
– отметила Денисенко.
Скорее всего, актриса имела в виду подготовку к своему моноспектаклю.
Наталья Денисенко / фото natalka_denisenko
Даша Квиткова
Блогерша показала домашнюю тренировку с фитнес-резинкой. По ее словам, после пережитой ночи она пыталась помочь себе физической активностью.
После этой ночи – спасаю себя зарядкой,
– подписала видео Квиткова.
Даша Квиткова / фото kvittkova
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