Дом накрыло волной осколков, – известный ведущий шокировал последствиями российской атаки

В результате очередной российской атаки на Киев пострадало немало жителей города и области. Среди них ведущий и продюсер Евгений Фешак.

Его дом задело обломками. Об этом Евгений рассказал на своей странице в инстаграме.

Мой дом накрыло волной осколков. К счастью, это были обломки в свободном падении. Сегодня вечером после работы пойду их собирать по крыше. Наверное, будем делать ожерелье какое-то,

– с иронией сказал ведущий.

В то же время он обратил внимание, что в результате массированной атаки в Украине еще много пострадавших и разрушений. Фешак призвал не терять веру и отметил, что Украина должна пройти этот путь к победе.

Это не компьютерная игра, которую можно поставить на паузу или сохраниться. Должны пройти все уровни и безусловно выйти победителями. Слава Украине,

– сказал ведущий.

Что другие звезды говорили об этом обстреле?

Леся Никитюк не пренебрегала сигналом воздушной тревоги, поэтому ночь вместе с маленьким сыном Оскаром провела в укрытии. Маша Ефросинина со своим сыном Сашей во время обстрела находились в метро. Соответствующие фото они опубликовали на своих страницах в соцсетях.

В результате атаки на столицу пострадала квартира блогера Юлианы Гнатишин. Девушка в это время находилась дома. К счастью, она осталась невредимой, однако сильно перепугалась. В квартире выбило окна, обсыпалась штукатурка, однако серьезных разрушений нет.