Леся Никитюк показала, как с маленьким сыном пряталась во время ночного обстрела Киева

Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине, применив ракеты и беспилотники против мирных городов. Основной удар пришелся на Киев.

Телеведущая Леся Никитюк показала, как вместе с маленьким сыном пряталась во время обстрела столицы. Соответствующие фото она опубликовала в инстаграме.

Ведущая не игнорировала сигнал воздушной тревоги, поэтому вместе с сыном Оскаром провела ночь в укрытии. Ребенок спал в коляске, а она была рядом в халате и ухаживала за ним.

Леся Никитюк показала, как пережидала тревогу с маленьким сыном в укрытии / Скриншот из инстаграм-сторис

Что другие звезды говорили об обстреле столицы?

В результате комбинированной атаки пострадала квартира блогера Юлианы Гнатишин. Девушка в момент взрыва была дома и очень сильно перепугалась.

Воздушную тревогу телеведущая Маша Ефросинина вместе с 11-летним сыном пережидали в метро.

Шоумен Анатолий Анатолич рассказал, что вблизи его жилья было очень громко. Во время обстрела трое его детей спали в коридоре.