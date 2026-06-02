Телеведуча Леся Нікітюк показала, як разом із маленьким сином ховалася під час обстрілу столиці. Відповідні фото вона опублікувала в інстаграмі.

Ведуча не ігнорувала сигнал повітряної тривоги, тож разом із сином Оскаром провела ніч в укритті. Дитина спала у візочку, а вона була поруч у халаті та доглядала за ним.

Леся Нікітюк показала, як перечікувала тривогу з маленьким сином в укритті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що інші зірки казали про обстріл столиці?

Внаслідок комбінованої атаки постраждала квартира блогерки Юліани Гнатишин. Дівчина в момент вибуху була вдома і дуже сильно перелякалася.

Повітряну тривогу телеведуча Маша Єфросиніна разом із 11-річним сином перечікували в метро.

Шоумен Анатолій Анатоліч розповів, що поблизу його житла було дуже гучно. Під час обстрілу троє його дітей спали в коридорі.