Ночью россияне массированно обстреляли Киев, жители столицы пережили очередную страшную ночь. Телеведущая Леся Никитюка показала, как вместе с двухмесячным сыном пряталась во время атаки.

Никитюк вышла на связь к подписчикам. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Леся Никитюк распространила в сториз фото из укрытия. Можно увидеть коляску и еще несколько женщин рядом с телеведущей.

Страшная ночь,

– лаконично написала она.

Леся Никитюк вместе с сыном пряталась в укрытии / Скриншот из инстаграма телеведущей

Никитюк также опубликовала фотографию с последствиями российского ночного обстрела Киева. Телеведущая выразила соболезнования всем людям, которые пострадали из-за атаки.

Просто нет слов. Надо держаться как-то. Как всегда,

– отметила Леся.

Леся Никитюк отреагировала на российский обстрел столицы / Скриншот из инстаграма телеведущей

После тяжелой ночи телеведущая отправилась на работу. Вероятно, на съемки шоу "Кто сверху?".

Леся Никитюк обратилась к подписчикам / видео из инстаграма телеведущей

Что известно об атаке России на Киев 28 августа?