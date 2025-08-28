Леся Никитюк показала, как с 2-месячным сыном пряталась во время атаки России на Киев
- Леся Никитюк во время массированного обстрела Киева пряталась с двухмесячным сыном в укрытии.
- После тяжелой ночи Никитюк выразила соболезнования пострадавшим и отправилась на работу.
Ночью россияне массированно обстреляли Киев, жители столицы пережили очередную страшную ночь. Телеведущая Леся Никитюка показала, как вместе с двухмесячным сыном пряталась во время атаки.
Никитюк вышла на связь к подписчикам. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
Смотрите также Девочку под пару: в сети завирусилось видео, как Кароль поздравляет Никитюк с рождением сына
Леся Никитюк распространила в сториз фото из укрытия. Можно увидеть коляску и еще несколько женщин рядом с телеведущей.
Страшная ночь,
– лаконично написала она.
Никитюк также опубликовала фотографию с последствиями российского ночного обстрела Киева. Телеведущая выразила соболезнования всем людям, которые пострадали из-за атаки.
Просто нет слов. Надо держаться как-то. Как всегда,
– отметила Леся.
После тяжелой ночи телеведущая отправилась на работу. Вероятно, на съемки шоу "Кто сверху?".
Леся Никитюк обратилась к подписчикам / видео из инстаграма телеведущей
Что известно об атаке России на Киев 28 августа?
В ночь на 28 августа Россия атаковала Киев ракетами и дронами. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что последствия фиксируют на более 20 локациях. Пострадали Дарницкий, Днепровский, Соломенский, Шевченковский, Голосеевский, Оболонский и Деснянский районы столицы.
Повреждены жилые дома, стоянка, детский сад, автомобили, нежилые здания. Враг, в частности, попал в пятиэтажку в Дарницком районе, уничтожив подъезд.
Известно о 15 погибших, среди которых 4 детей, и десятках пострадавших.
29 августа в Киеве объявили Днем траура по жертвам российской атаки.