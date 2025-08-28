Уночі росіяни масовано обстріли Київ, жителі столиці пережили чергову страшну ніч. Телеведуча Леся Нікітюка показала, як разом з двомісячним сином ховалася під час атаки.

Нікітюк вийшла на зв'язок до підписників. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Дивіться також Дівчинку до пари: у мережі завірусилось відео, як Кароль вітає Нікітюк з народженням сина

Леся Нікітюк поширила в сториз фото з укриття. Можна побачити візочок і ще кілька жінок поруч з телеведучою.

Страшна ніч,

– лаконічно написала вона.

Леся Нікітюк разом з сином ховалася в укритті / Скриншот з інстаграму телеведучої

Нікітюк також опублікувала світлину з наслідками російського нічного обстрілу Києва. Телеведуча висловила співчуття всім людям, які постраждали через атаку.

Просто немає слів. Треба триматись якось. Як завжди,

– зазначила Леся.

Леся Нікітюк відреагувала на російський обстріл столиці / Скриншот з інстаграму телеведучої

Після важкої ночі телеведуча відправилася на роботу. Ймовірно, на зйомки шоу "Хто зверху?".

Леся Нікітюк звернулась до підписників / відео з інстаграму телеведучої

Що відомо про атаку Росії на Київ 28 серпня?