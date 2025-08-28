Укр Рус
28 серпня, 13:30
Леся Нікітюк показала, як з 2-місячним сином ховалася під час атаки Росії на Київ

Марія Примич
Основні тези
  • Леся Нікітюк під час масованого обстрілу Києва ховалася з двомісячним сином в укритті.
  • Після важкої ночі Нікітюк висловила співчуття постраждалим і відправилася на роботу.

Уночі росіяни масовано обстріли Київ, жителі столиці пережили чергову страшну ніч. Телеведуча Леся Нікітюка показала, як разом з двомісячним сином ховалася під час атаки.

Нікітюк вийшла на зв'язок до підписників. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм. 

Леся Нікітюк поширила в сториз фото з укриття. Можна побачити візочок і ще кілька жінок поруч з телеведучою.

Страшна ніч, 
– лаконічно написала вона. 

Леся Нікітюк разом з сином ховалася в укритті / Скриншот з інстаграму телеведучої 

Нікітюк також опублікувала світлину з наслідками російського нічного обстрілу Києва. Телеведуча висловила співчуття всім людям, які постраждали через атаку. 

Просто немає слів. Треба триматись якось. Як завжди, 
– зазначила Леся.

Леся Нікітюк відреагувала на російський обстріл столиці / Скриншот з інстаграму телеведучої

Після важкої ночі телеведуча відправилася на роботу. Ймовірно, на зйомки шоу "Хто зверху?".

Леся Нікітюк звернулась до підписників / відео з інстаграму телеведучої

Що відомо про атаку Росії на Київ 28 серпня?

  • У ніч проти 28 серпня Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що наслідки фіксують на понад 20 локаціях. Постраждали Дарницький, Дніпровський, Солом'янський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський і Деснянський райони столиці. 

  • Пошкоджені житлові будинки, стоянка, дитячий садочок, автомобілі, нежитлові будівлі. Ворог, зокрема, влучив у п'ятиповерхівку у Дарницькому районі, знищивши під'їзд. 

  • Наразі відомо про 15 загиблих, серед яких 4 дітей, і десятки постраждалих.

  • 29 серпня у Києві оголосили Днем жалоби за жертвами російської атаки. 