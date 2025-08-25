Відео цього моменту Кароль опублікувала у тіктоці, передає Show 24. Воно досить швидко завірусилося й вже зібрало понад 450 тисяч переглядів і майже 30 тисяч вподобайок.

До слова Леся Нікітюк повертається до зйомок: як телеведуча поєднуватиме материнство та роботу

Леся Нікітюк для зйомок обрала вбрання в українському стилі, а Тіна Кароль одягнула білий костюм: жакет і штани-палаццо. Обидві зірки зробили красиві зачіски й макіяж. Ймовірно, зйомки проходили днями.

Ми тебе всі вітаємо і дуже любимо. Ти – надзвичайно красива, і тобі личить бути мамою. Більше – ще і ще. Щоб до пари дівчинка була,
– сказала співачка.

Телеведуча з гумором відреагувала на привітання: "Ні, ну що значить більше? Ну, починаєш, Тіно! Ти – як ця жінка з пологового: "Приходьте ще за дівчинкою". Наприкінці відео Леся і Тіни посміялися.

Леся Нікітюк уперше стала мамою

  • Нагадаємо, що Леся Нікітюк уперше стала мамою 15 червня, однак повідомила про це 20. Батьком дитини став військовий Дмитро Бабчук. Зауважимо, що телеведуча приховувала свою вагітність.

  • Через місця після пологів Нікітюк повернулася до роботи. Вона вела день народження блогерки Кенді Суперстар.

  • Нещодавно телеведуча розповіла, що є люди, які допомагатимуть з дитиною, поки вона буде на зйомках, зокрема бабусі. Водночас Леся зазначила, що не буде брати сина на знімальний майданчик.