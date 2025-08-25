Відео цього моменту Кароль опублікувала у тіктоці, передає Show 24. Воно досить швидко завірусилося й вже зібрало понад 450 тисяч переглядів і майже 30 тисяч вподобайок.
До слова Леся Нікітюк повертається до зйомок: як телеведуча поєднуватиме материнство та роботу
Леся Нікітюк для зйомок обрала вбрання в українському стилі, а Тіна Кароль одягнула білий костюм: жакет і штани-палаццо. Обидві зірки зробили красиві зачіски й макіяж. Ймовірно, зйомки проходили днями.
Ми тебе всі вітаємо і дуже любимо. Ти – надзвичайно красива, і тобі личить бути мамою. Більше – ще і ще. Щоб до пари дівчинка була,
– сказала співачка.
Телеведуча з гумором відреагувала на привітання: "Ні, ну що значить більше? Ну, починаєш, Тіно! Ти – як ця жінка з пологового: "Приходьте ще за дівчинкою". Наприкінці відео Леся і Тіни посміялися.
Леся Нікітюк уперше стала мамою
Нагадаємо, що Леся Нікітюк уперше стала мамою 15 червня, однак повідомила про це 20. Батьком дитини став військовий Дмитро Бабчук. Зауважимо, що телеведуча приховувала свою вагітність.
Через місця після пологів Нікітюк повернулася до роботи. Вона вела день народження блогерки Кенді Суперстар.
Нещодавно телеведуча розповіла, що є люди, які допомагатимуть з дитиною, поки вона буде на зйомках, зокрема бабусі. Водночас Леся зазначила, що не буде брати сина на знімальний майданчик.