Квартира судьи "МастерШеф" Мартыновской пострадала во время обстрела: как сейчас выглядит жилье
- Квартира Ольги Мартыновской пострадала от ракетного обстрела Киева, выбиты окна, повреждена мебель.
- Квартира знаменитости расположена в самом центре столицы.
Судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская сообщила, что ее квартира пострадала во время массированного ракетного обстрела Киева в ночь на 28 августа. Шеф-повар поделилась, в каком состоянии находится жилье.
Кроме того, рассказала о себе и дочери. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ольги Мартыновской.
К теме Леся Никитюк показала, как с 2-месячным сыном пряталась во время атаки России на Киев
Выяснилось, что в квартире выбило окна, пол засыпан осколками стекла, а мебель серьезно повреждена.
К счастью, во время атаки Ольга с Верой дома не были: ресторатор находилась в командировке в Николаеве, а дочь гостила у бабушки в Чернигове.
Квартира Ольги Мартыновской пострадала от обстрела Киева / Скриншот из инстаграм-сторис
Повезло. Прилет очень рядом... Где-то близко ангел ходит. Спасибо, что спас,
– написала Мартыновская в соцсетях.
Для справки! Квартира знаменитости расположена в самом центре столицы. Она прожила там два с половиной года и даже внесла задаток, чтобы приобрести квартиру в этом же доме, ведь мечтала о стабильности.
Что известно об обстреле Киева 28 августа?
- По Киеву и другим регионам Украины российские военные выпустили дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты. По данным Воздушных сил, Россия использовала более 620 воздушных целей.
- В столице взрывы прогремели в разных районах: Днепровский, Соломенский, Шевченковский, Голосеевский, Оболонский и Деснянский. Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, детский сад, офисные помещения, инфраструктура и десятки автомобилей. Один из торговых центров в центре города также подвергся разрушениям.
- По состоянию на 14:53 официально подтверждено 18 погибших и 38 раненых, среди которых десять детей в возрасте от 7 до 17 лет. Спасатели продолжают работать на местах, поэтому количество жертв и пострадавших может возрасти.