28 серпня, 17:16
Квартира судді "МастерШеф" Мартиновської постраждала під час обстрілу: як зараз виглядає житло

Софія Хомишин
Основні тези
  • Квартира Ольги Мартиновської постраждала від ракетного обстрілу Києва, вибито вікна, пошкоджено меблі.
  • Квартира знаменитості розташована в самому центрі столиці. 

Суддя шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська повідомила, що її квартира постраждала під час масованого ракетного обстрілу Києва в ніч на 28 серпня. Шеф-кухарка поділилася, в якому стані перебуває житло.

Крім того, розповіла про себе та доньку. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ольги Мартиновської. 

З'ясувалося, що у квартирі вибило вікна, підлога засипана уламками скла, а меблі серйозно пошкоджені.

На щастя, під час атаки Ольга з Вірою вдома не були: рестораторка перебувала у відрядженні в Миколаєві, а донька гостювала у бабусі в Чернігові.

Квартира Ольги Мартиновської постраждала від обстрілу Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

 

Пощастило. Приліт дуже поруч… Десь близько ангел ходить. Дякую, що врятував,
– написала Мартиновська у соцмережах.

Для довідки! Квартира знаменитості розташована в самому центрі столиці. Вона прожила там два з половиною роки й навіть внесла завдаток, щоб придбати помешкання в цьому ж будинку, адже мріяла про стабільність.

Що відомо про обстріл Києва 28 серпня? 

  • По Києву та інших регіонах України російські військові випустив дрони-камікадзе, а також балістичні й крилаті ракети. За даними Повітряних сил, Росія використала понад 620 повітряних цілей.
  • У столиці вибухи пролунали в різних районах: Дніпровський, Солом'янський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський та Деснянський. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, дитячий садок, офісні приміщення, інфраструктура та десятки автомобілів. Один із торгівельних центрів у середмісті також зазнав руйнувань.
  • Станом на 14:53 офіційно підтверджено 18 загиблих та 38 поранених, серед яких десятеро дітей віком від 7 до 17 років. Рятувальники продовжують працювати на місцях, тож кількість жертв і постраждалих може зрости.