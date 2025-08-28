Квартира судді "МастерШеф" Мартиновської постраждала під час обстрілу: як зараз виглядає житло
- Квартира Ольги Мартиновської постраждала від ракетного обстрілу Києва, вибито вікна, пошкоджено меблі.
- Квартира знаменитості розташована в самому центрі столиці.
Суддя шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська повідомила, що її квартира постраждала під час масованого ракетного обстрілу Києва в ніч на 28 серпня. Шеф-кухарка поділилася, в якому стані перебуває житло.
Крім того, розповіла про себе та доньку. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ольги Мартиновської.
З'ясувалося, що у квартирі вибило вікна, підлога засипана уламками скла, а меблі серйозно пошкоджені.
На щастя, під час атаки Ольга з Вірою вдома не були: рестораторка перебувала у відрядженні в Миколаєві, а донька гостювала у бабусі в Чернігові.
Квартира Ольги Мартиновської постраждала від обстрілу Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс
Пощастило. Приліт дуже поруч… Десь близько ангел ходить. Дякую, що врятував,
– написала Мартиновська у соцмережах.
Для довідки! Квартира знаменитості розташована в самому центрі столиці. Вона прожила там два з половиною роки й навіть внесла завдаток, щоб придбати помешкання в цьому ж будинку, адже мріяла про стабільність.
Що відомо про обстріл Києва 28 серпня?
- По Києву та інших регіонах України російські військові випустив дрони-камікадзе, а також балістичні й крилаті ракети. За даними Повітряних сил, Росія використала понад 620 повітряних цілей.
- У столиці вибухи пролунали в різних районах: Дніпровський, Солом'янський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський та Деснянський. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, дитячий садок, офісні приміщення, інфраструктура та десятки автомобілів. Один із торгівельних центрів у середмісті також зазнав руйнувань.
- Станом на 14:53 офіційно підтверджено 18 загиблих та 38 поранених, серед яких десятеро дітей віком від 7 до 17 років. Рятувальники продовжують працювати на місцях, тож кількість жертв і постраждалих може зрости.