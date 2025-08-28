Суддя шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська повідомила, що її квартира постраждала під час масованого ракетного обстрілу Києва в ніч на 28 серпня. Шеф-кухарка поділилася, в якому стані перебуває житло.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ольги Мартиновської.

З'ясувалося, що у квартирі вибило вікна, підлога засипана уламками скла, а меблі серйозно пошкоджені.

На щастя, під час атаки Ольга з Вірою вдома не були: рестораторка перебувала у відрядженні в Миколаєві, а донька гостювала у бабусі в Чернігові.

Квартира Ольги Мартиновської постраждала від обстрілу Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Пощастило. Приліт дуже поруч… Десь близько ангел ходить. Дякую, що врятував,

– написала Мартиновська у соцмережах.

Для довідки! Квартира знаменитості розташована в самому центрі столиці. Вона прожила там два з половиною роки й навіть внесла завдаток, щоб придбати помешкання в цьому ж будинку, адже мріяла про стабільність.

