Обломки летели во все стороны, – известный певец едва не пострадал во время ночной атаки на Киев

В ночь на 23 июня российские войска нанесли комбинированный удар по столице и нескольким областям Украины. Певец Андрей Кравченко рассказал, что прилет состоялся неподалеку от его дома.

Он живет в столице. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.

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Так, Андрей Кравченко написал, что после серии взрывов рядом с его домом решил выйти на улицу, чтобы проверить, все ли цело. Именно в этот момент произошел еще один прилет. Чтобы спастись от обломков, которые разлетались во все стороны, артисту пришлось лечь прямо посреди дороги.

Каждую ночь украинцы переживают то, что невозможно забыть. Рядом с моим домом – два уничтоженных... Прилет за прилетом. Обломки летели во все стороны. Они не выбирают, кто перед ними – женщина, ребенок или военный. Просто смерть, рассыпанная по мирным улицам,

– написал певец.

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