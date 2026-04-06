Дом родителей MELOVIN пострадал из-за обстрела Одессы
- Дом родителей певца MELOVIN пострадал от российского обстрела Одессы, выбиты окна, но все живы.
- Российские БпЛА попали в жилые дома в Одессе, погибло 3 человека, еще 15 ранены. 6 апреля объявлено днем траура.
Российские оккупанты ночью 6 апреля цинично ударили по Одессе. В мирном городе не обошлось без разрушений и повреждений.
Певец MELOVIN сообщил в своем телеграм-канале, что из-за обстрела Одессы пострадали его родные. Россияне повредили дом родителей артиста.
В доме мамы и папы MELOVIN выбило окна. Все живы, однако больше деталей певец не сообщал.
Одесса... мои соболезнования семьям погибших. Родительский дом в Одессе также пострадал, оставшись без окон. Все живы. Всех обнимаю,
– написал артист.
Напомним, MELOVIN родился и вырос в Одессе. Несмотря на постоянные обстрелы, его родители остаются в городе. MELOVIN пытается при любой важной возможности приезжать к родным на несколько дней или больше.
Что известно об атаке на Одессу?
- Ночью 6 апреля российские военные атаковали Одессу с помощью ударных БПЛА. Около 2 часов объявили о воздушной тревоге, а в 3:12 в Одессе прогремели взрывы.
- Беспилотники попали в жилой дом в Киевском и Приморском районах. В одном из домов разрушились с пятого по третий этажи. Кроме того, повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили, магазин и детский сад.
- Известно о трех погибших людях в результате российского удара. Это 30-летняя женщина, ее 2,6-летняя дочь и 53-летняя женщина. Еще 15 человек получили ранения, среди них беременная женщина, двое маленьких детей и еще двое подростков.
Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале сообщил, что 6 апреля в Одессе – день траура. Горожане чтят память погибших, чьи жизни оборвались из-за российской атаки.