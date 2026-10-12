Не все было так идеально: малоизвестные скандалы группы "Океан Эльзы", о которых вы, возможно, не слышали

12 октября одна из самых известных украинских групп "Океан Эльзы" отмечает свое 32-летие. За эти годы коллектив прошел путь от небольших выступлений во Львове до стадионных концертов, а его песни стали саундтреками к жизни нескольких поколений украинцев. Впрочем, за громкими хитами и любовью миллионов скрывается не только красивая история успеха.

Скандальные увольнения, конфликты между музыкантами, обвинения в плагиате и неожиданные подробности из прошлого – история "Океана Эльзы" оказалась не менее насыщенной, чем его дискография. По случаю годовщины группы 24 Канал вспоминает малоизвестные, интересные и порой скандальные факты о коллективе, которые могут удивить даже самых преданных поклонников.

Вакарчука обвиняли в диктаторстве и "звездной болезни"

В 2005 году после ухода Павла Гудимова из группы разразился громкий скандал. У музыкантов возникли разногласия, а Вакарчуку вменяли авторитарное руководство и особое отношение к собственному комфорту.



Океан Эльзы / Фото lb.ua



В частности, в прессе обсуждали, что Святослав якобы путешествовал отдельно от коллектива, пользовался VIP-залами аэропортов и останавливался в лучших отелях.

В 2019 году в интервью "Украинской правде" Вакарчук ответил на эти упреки. Он опроверг обвинения в мажорстве, а конфликт назвал сложным периодом в истории группы.

Одного из основателей "Океана Эльзы" фактически заставили уйти

Гитарист Павел Гудимов, стоявший у истоков группы, в 2005 году заявил, что вовсе не планировал покидать коллектив.

По его словам, Вакарчук пригласил его на разговор в кафе на Подоле и сообщил, что больше не хочет с ним работать.

Гудимов пытался выяснить позицию остальных музыкантов, однако в конце концов покинул группу. В прессе тогда даже обсуждалась версия о творческой конкуренции между артистами, хотя подтверждения она не получила.

Впоследствии Павел объяснял, что Вакарчук фактически перестал допускать других участников к формированию репертуара. С годами музыканты уладили разногласия.

Двое музыкантов покинули группу, потому что устали быть "национальной гордостью"



"Океан Эльзы" / Фото lb.ua



В 2004 году "Океан Эльзы" пережил серьезный кризис. Басист Юрий Хусточка и клавишник Дмитрий Шуров, ныне известный как Pianoбой, неожиданно объявили о выходе из группы.

Хусточка объяснил, что устал от статуса национальной гордости, а его взгляды на развитие музыки разошлись с направлением группы.

Вакарчук признавался, что решение коллег стало для него шоком, потому что Юрия он считал самым близким человеком в коллективе.

"Океан Эльзы" обвинили в плагиате британской группы

В 2017 году композитор и аранжировщик Геннадий Пугачев заявил о подозрительном сходстве песен "Океана Эльзы" с композициями британской рок-группы Stereophonics.

Музыкант обнаружил параллели сразу с пятью британскими треками, среди которых Graffiti on the Train, Maybe Tomorrow и Mr. Writer.

Пугачев опубликовал соответствующие композиции для сравнения, почему вызвал обсуждение в сети.

Бывший участник обвинил создателей фильма о группе в умалчивании части истории

В 2025 году вышел документальный фильм "Океан Эльзы: Наблюдение за штормом", посвященный истории коллектива.

Однако не все остались довольны картиной. В июне 2026 года Павел Гудимов раскритиковал ее создателей за то, что они, по его мнению, обошли стороной важные страницы прошлого группы.

В частности, музыканта возмутило, что в фильме почти не рассказали о огромной популярности "Океана Эльзы" в России в начале 2000-х.

Гудимов назвал картину скорее эмоциональной хроникой и рекламным ходом, чем полноценным документальным исследованием.

Концерт "Океана Эльзы" завершился проверками ТЦК и скандалом



"Океан Эльзы" / Фото lb.ua



11 октября 2024 года после юбилейного концерта группы в киевском Дворце спорта посетителей встретили представители ТЦК и полиции.

Правоохранители проверяли военно-учетные документы мужчин, а некоторых задержали и доставили в ТЦК.

Событие вызвало бурную дискуссию в соцсетях, а часть поклонников начала продавать билеты на следующие концерты.

На один из первых концертов группы было продано всего два билета

Трудно поверить, но будущие заполнители стадионов когда-то выступали практически перед пустым залом. На одном из ранних концертов "Океана Эльзы" в Жовкве продали всего два билета.

Об этой истории упомянули в документальном фильме "Наблюдение за штормом". А в 2025 году Вакарчук даже предложил провести символический концерт в том же городе – только для двух зрителей.

После поражения на музыкальном конкурсе группа продала свои призы

В 1997 году "Океан Эльзы" принял участие в фестивале "Жемчужины сезона". Музыканты рассчитывали на победу, но уступили группе Stop Step. Вместо этого получили четыре спортивных костюма Reebok.

И вместо того, чтобы оставить подарки на память, музыканты их продали. На вырученные деньги записали макси-сингл "Дом из стекла".

Первый хит группы снимали в холодильнике, который потом использовали дома



Помнишь клип "Там, где нас нет", в котором молодой Вакарчук поет прямо из холодильника?

Оказывается, это был не просто реквизит для съемок. Музыканты купили холодильник, потому что он был им нужен в быту после переезда в Киев.

Тогда группа жила в двух съемных квартирах на Оболони. А будущую культовую песню "Там, где нас нет" продюсер Виталий Климов буквально отстаивал перед музыкантами, которые больше верили в другую композицию.

Ранее мы уже рассказывали о безумных поступках поклонников украинских звезд.