Скандальні звільнення, конфлікти між музикантами, звинувачення у плагіаті та несподівані подробиці з минулого – історія "Океану Ельзи" виявилася не менш насиченою, ніж його дискографія. З нагоди річниці гурту 24 Канал згадує маловідомі, цікаві та подекуди скандальні факти про колектив, які можуть здивувати навіть найвідданіших шанувальників.

Вакарчука звинувачували в диктаторстві та зірковій хворобі

У 2005 році після виходу Павла Гудімова з гурту спалахнув гучний скандал. Музиканти мали розбіжності, а Вакарчуку закидали авторитарне керівництво та особливе ставлення до власного комфорту.



Океан Ельзи / Фото lb.ua



Зокрема, у пресі обговорювали, що Святослав нібито подорожував окремо від колективу, користувався VIP-залами аеропортів і зупинявся в кращих готелях.

У 2019 році в інтерв'ю "Українській правді" Вакарчук відповів на ці закиди. Він заперечив звинувачення в мажорстві, а конфлікт назвав складним періодом історії гурту.

Одного із засновників "Океану Ельзи" фактично змусили піти

Гітарист Павло Гудімов, який стояв біля витоків гурту, у 2005 році заявив, що зовсім не планував залишати колектив.

За його словами, Вакарчук запросив його на розмову до кав'ярні на Подолі й повідомив, що більше не хоче з ним працювати.

Гудімов намагався з'ясувати позицію решти музикантів, однак зрештою залишив гурт. У пресі тоді навіть обговорювали версію про творчу конкуренцію між артистами, хоча підтвердження вона не отримала.

Згодом Павло пояснював, що Вакарчук фактично перестав допускати інших учасників до формування репертуару. З роками музиканти врегулювали суперечності.

Двоє музикантів покинули гурт, бо втомилися бути "національною гордістю"



Океан Ельзи / Фото lb.ua



У 2004 році "Океан Ельзи" пережив серйозну кризу. Басист Юрій Хусточка та клавішник Дмитро Шуров, нині відомий як Pianoбой, несподівано оголосили про вихід.

Хусточка пояснив, що втомився від статусу національної гордості, а його погляди на розвиток музики розійшлися з напрямом гурту.

Вакарчук зізнавався, що рішення колег стало для нього шоком, адже Юрія він вважав найближчою людиною в колективі.

"Океан Ельзи" звинуватили у плагіаті британського гурту

У 2017 році композитор та аранжувальник Геннадій Пугачов заявив про підозрілу схожість пісень "Океану Ельзи" з композиціями британського рок-гурту Stereophonics.

Музикант знайшов паралелі одразу з п'ятьма британськими треками, серед яких Graffiti on the Train, Maybe Tomorrow та Mr. Writer.

Пугачов опублікував відповідні композиції для порівняння, чим спровокував обговорення в мережі.

Колишній учасник звинуватив творців фільму про гурт у замовчуванні частини історії

У 2025 році вийшов документальний фільм "Океан Ельзи: Спостереження шторму", присвячений історії колективу.

Однак не всі залишилися задоволені стрічкою. У червні 2026 року Павло Гудімов розкритикував її творців за те, що вони, на його думку, оминули важливі сторінки минулого гурту.

Зокрема, музиканта обурило, що у фільмі майже не розповіли про величезну популярність "Океану Ельзи" в Росії на початку 2000-х.

Гудімов назвав стрічку радше емоційною хронікою та рекламним ходом, ніж повноцінним документальним досліденням..

Концерт "Океану Ельзи" завершився перевірками ТЦК та скандалом



Океан Ельзи / Фото lb.ua



11 жовтня 2024 року після ювілейного концерту гурту в київському Палаці спорту відвідувачів зустріли представники ТЦК та поліції.

Правоохоронці перевіряли військово-облікові документи чоловіків, а декого затримали та доставили до ТЦК.

Подія викликала бурхливу дискусію в соцмережах, а частина шанувальників почала продавати квитки на наступні концерти.

На один із перших концертів гурту продали лише два квитки

Складно повірити, але майбутні збирачі стадіонів колись виступали практично перед порожньою залою. На одному з ранніх концертів "Океану Ельзи" в Жовкві продали лише два квитки.

Про цю історію згадали в документальному фільмі "Спостереження шторму". А у 2025 році Вакарчук навіть запропонував провести символічний концерт у тому самому місті — лише для двох глядачів.

Після програшу на музичному конкурсі гурт продав свої призи

У 1997 році "Океан Ельзи" взяв участь у фестивалі "Перлини сезону". Музиканти розраховували на перемогу, але поступилися гурту Stop Step. Натомість отримали чотири спортивні костюми Reebok.

І замість того, щоб залишити подарунки на згадку, музиканти їх продали. За виручені гроші записали максісингл "Будинок зі скла".

Перший хіт гурту знімали в холодильнику, який потім використовували вдома



Пам'ятаєш кліп "Там, де нас нема", у якому молодий Вакарчук співає просто з холодильника?

Виявляється, це був не просто реквізит для знімань. Музиканти придбали холодильник, бо він був потрібний їм у побуті після переїзду до Києва.

Тоді гурт мешкав у двох орендованих квартирах на Оболоні. А майбутню культову пісню "Там, де нас нема" продюсер Віталій Климов буквально відстоював перед музикантами, які більше вірили в іншу композицію.

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