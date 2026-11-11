Оксана Белозир снова хочет в Верховную Раду: что певица планирует делать в парламенте

Ранее Оксана Белозир лишь допускала, что может вернуться в политику. Теперь певица подтвердила, что снова хочет работать в парламенте, и объяснила, почему для нее это вопрос долга.

В интервью BLIK.ua Белозир спросили, определилась ли она уже со своими политическими планами. Бывшая народная депутатка ответила утвердительно. По ее словам, она по-прежнему гастролирует по миру и чувствует себя комфортно, но имеет опыт, который хочет снова применить в Верховной Раде.

Я езжу по всему миру, вы можете посмотреть мои гастрольные туры. У меня нет проблем, я не сижу в четырех стенах. У меня есть определенный опыт, определенное влияние, определенная узнаваемость. Квалификация уже наработана. Быть народным депутатом – это тоже профессия, большая профессия, которая должна быть подкреплена большим трудом до этого,

– заявила артистка.

Оксана Белозир / фото oksana_bilozir

Депутатскую работу Белозир считает отдельной профессией, к которой готовятся задолго до получения мандата. Говоря о своей готовности вернуться, певица упомянула свое образование, опыт работы в парламенте и узнаваемость. А когда объясняла, чем именно хотела бы заниматься вместе с коллегами, назвала восстановление Украины.

Поэтому, имея такой опыт и хорошо понимая процессы, имея соответствующее образование, конечно, я чувствую, что сегодня это даже моя прямая обязанность – идти в парламент. И помогать вместе с коллегами, заниматься восстановлением нашего украинского государства,

– сказала Белозир.

Оксана Белозир / фото oksana_bilozir

Кстати, Оксана Белозир призналась, почему ей было тяжело в первом браке. Певица поделилась откровенными воспоминаниями о быте с известным композитором Игорем Белозиром и подробно рассказала, почему их семейная жизнь часто сопровождалась бытовыми трудностями.