Оксана Білозір знову хоче до Верховної Ради: що співачка планує робити в парламенті

В інтерв’ю BLIK.ua Білозір запитали, чи вже визначилася вона зі своїми політичними планами. Колишня народна депутатка відповіла ствердно. За її словами, вона й далі гастролює світом і почувається комфортно, але має досвід, який хоче знову застосувати у Верховній Раді.

Adv

популярні відео

Я їжджу по цілому світу, ви можете подивитися по моїх турах. У мене немає проблем, я не сиджу в чотирьох стінах. У мене є певний досвід, певний вплив, певна впізнаваність. Уже фах вироблений. Бути народним депутатом – це теж фах, велика професія, яка має бути підкріплена великою працею до того– заявила артистка.

Оксана Білозір / фото oksana_bilozir

Депутатську роботу Білозір вважає окремою професією, до якої готуються задовго до отримання мандата. Говорячи про власну готовність повернутися, співачка згадала свою освіту, досвід роботи в парламенті та впізнаваність. А коли пояснювала, чим саме хотіла б займатися разом із колегами, назвала відбудову України.

Реклама

Тому, маючи такий досвід і розуміючи добре процеси, маючи відповідну освіту, звичайно, що я відчуваю – це навіть мій прямий обов'язок сьогодні, йти в парламент. І допомагати разом з колегами, займатися відбудовою нашої української держави– сказала Білозір.

Оксана Білозір / фото oksana_bilozir

До речі, Оксана Білозір зізналася, чому їй було складно у першому шлюбі. Співачка поділилася відвертими спогадами про побут із відомим композитором Ігорем Білозіром та детально розповіла, чому їхнє сімейне життя часто супроводжувалося побутовими труднощами.