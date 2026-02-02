Неоднократно попадал в скандалы: где сейчас Олег Кензов, который был звездой "Х-Фактора"

Певец Олег Кензов получил бешеную популярность в Украине после проекта "Х-Фактор". Еще одна волна славы пришла к артисту после трека "По кайфу". Однако сейчас о Кензове вспоминают чаще в негативном контексте.

Кажется, что Кензов хочет вернуть украинскую аудиторию, ведь недавно анонсировал первый украиноязычный альбом. Где на самом деле сейчас артист и чем занимается – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Где сейчас легендарная украинская актриса Ада Роговцева, которая сыграла в фильме "Ну мам"

Чем известен Олег Кензов?

Певец родился в Полтаве, учился на психолога и социального педагога. Однако с 16 лет его увлечением была музыка – он работал в клубах, впоследствии создал собственную группу и выступал с ней на различных фестивалей. Был участником коллектива "Принципиальная смена".

В 2011 году Олег Кензов принял участие в проекте "Х-Фактор". На кастинге он спел песню россиянина Серова "Я люблю тебя до слез" и прошел отбор. Музыканту не удалось одержать победу, однако он запомнился многим зрителям и стал любимцем публики.

Олег Кензов на шоу "Х-Фактор": смотрите видео онлайн

В 2019 году у Олега Кензова вышел ряд хитов, собравших миллионы просмотров на ютубе. В частности, это русскоязычный трек "По кайфу", с которым Олег Кензов выступает до сих пор. Также Кензов пробовал себя на телевидении – был ведущим проекта "Любовь на выживание.

Деятельность Кензова после начала российского вторжения

После начала полномасштабной войны Олег Кензов осудил российскую агрессию, перешел на украинский, много волонтерил, выпустил несколько украиноязычных песен. Создавалось впечатление, что певец имеет четкую позицию. Однако все оказалось не так однозначно.

С лета 2022 года Олег Кензов начал гастролировать за рубежом, заявляя, что выехал из Украины в рамках тура. В его профиле начало появляться все больше фото из европейских стран. Впоследствии певец все чаще начал появляться на сомнительных мероприятиях.

В январе 2024 года он выступал на "украинской вечеринке" в Болгарии, где пел на русском. А в мае того же года его имя и фото фигурировало на афише российского фестиваля Jarmarka в Германии. На мероприятии выступали другие предатели и путинисты – Серега, Бьянка и другие.



Афиша российского фестиваля / Скриншот из инстаграма

Кроме того, Олег Кензов должен был выступить в немецком городе Билефельд на концерте, который ансонсировали как "russian edition" фестиваль под открытым небом. Артист позировал на афише рядом с предателем Джиганом и другими россиянами.

Где сейчас Олег Кензов?

В начале 2025 года бывшая партнерша Кензова, DJ Madonna, заявляла, что мужчина находится в Греции. Он женился на гражданке Грузии и планирует сменить гражданство на грузинское. У пары уже родился ребенок. В профиле Олега Кензова действительно есть видео с дочкой.

Судя по последним видео Олега Кензова в его инстаграме, он в основном выступает в Грузии и продолжает выполнять свои русскоязычные хиты и песню, благодаря которой стал популярным (речь о "Я люблю тебя до слез").

В то же время две последние песни Олега Кензова – украиноязычные. К тому же певец анонсировал первый украинский альбом, который выйдет в 2026 году.

Олег Кензов – "Ты мой цветочек": видео онлайн

Однако большинство воспринимают новое творчество артиста как лицемерие и приспособленчество. Существуют мнения, что певец просто желает вернуть украинскую аудиторию, чтобы продолжать зарабатывать на ней деньги. Но важно не забывать, что во время войны Олег Кензов продолжал популяризировать культуру страны-агрессора и фактически забыл о российском вторжении.