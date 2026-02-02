Видається, що Кензов хоче повернути українську аудиторію, адже нещодавно анонсував перший україномовний альбом. Де насправді зараз артист і чим займається – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Чим відомий Олег Кензов?

Співак народився у Полтаві, навчався на психолога й соціального педагога. Однак з 16 років його захопленням була музика – він працював у клубах, згодом створив власну групу й виступав з нею на різних фестивалів. Був учасником колективу "Принципова зміна".

У 2011 році Олег Кензов взяв участь у проєкті "Х-Фактор". На кастингу він заспівав пісню росіянина Сєрова "Я люблю тебя до слез" та пройшов відбір. Музиканту не вдалося здобути перемогу, однак він запам'ятався багатьом глядачам і став улюбленцем публіки.

Олег Кензов на шоу "Х-Фактор": дивіться відео онлайн

У 2019 році в Олега Кензова вийшла низка хітів, що зібрали мільйони переглядів на ютубі. Зокрема, це російськомовний трек "По кайфу", з яким Олег Кензов виступає досі. Також Кензов пробував себе на телебаченні – був ведучим проєкту "Кохання на виживання.

Діяльність Кензова після початку російського вторгнення

Після початку повномасштабної війни Олег Кензов засудив російську агресію, перейшов на українську, багато волонтерив, випустив кілька україномовних пісень. Складалося враження, що співак має чітку позицію. Однак все виявилося не так однозначно.

З літа 2022 року Олег Кензов почав гастролювати за кордоном, заявляючи, що виїхав з України у рамках туру. В його профілі почало з'являтися все більше фото з європейських країн. Згодом співак все частіше почав з'являтися на сумнівних заходах.

У січні 2024 року він виступав на "українській вечірці" в Болгарії, де співав російською. А в травні того самого року його ім'я й фото фігурувало на афіші російського фестивалю Jarmarka у Німеччині. На заході виступали інші зрадники та путіністи – Серьога, Б'янка та інші.



Афіша російського фестивалю / Cкриншот з інстаграму

Окрім того, Олег Кензов мав виступити в німецькому місті Білефельд на концерті, який ансонсували як "russian edition" фестиваль просто неба. Артист позував на афіші поряд зі зрадником Джиганом та іншими росіянами.

Де зараз Олег Кензов?

На початку 2025 року колишня партнерка Кензова, DJ Madonna, заявляла, що чоловік перебуває у Греції. Він одружився з громадянкою Грузії та планує змінити громадянство на грузинське. У пари вже народилась дитина. У профілі Олега Кензова справді є відео з донечкою.

Судячи з останніх відео Олега Кензова в його інстаграмі, він здебільшого виступає у Грузії та продовжує виконувати свої російськомовні хіти та пісню, завдяки якій став популярною (мова про "Я люблю тебя до слез").

Водночас дві останні пісні Олега Кензова – україномовні. До того ж співак анонсував перший український альбом, що вийде у 2026 році.

Олег Кензов – "Ти моя квіточка": відео онлайн

Однак більшість сприймають нову творчість артиста як лицемірство й пристосуванство. Існують думки, що співак просто бажає повернути українську аудиторію, щоб продовжувати заробляти на ній кошти. Та важливо не забувати, що під час війни Олег Кензов продовжував популяризувати культуру країни-агресора і фактично забув про російське вторгнення.